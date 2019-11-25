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Minik Belinay ile Eroğan'ın gülümseten diyaloğu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, cuma günü İzmir'de AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinde teşkilat üyelerinden çok çalışmalarını isterken, 4,5 yaşındaki Belinay Yıldız, "Dede selamün aleyküm" dedi.

25.11.2019 13:12 | Son Güncelleme: 25.11.2019 13:12Minik Belinay ile Eroğan'ın gülümseten diyaloğu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, cuma günü 'de AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinde teşkilat üyelerinden çok çalışmalarını isterken, 4,5 yaşındaki Belinay Yıldız, "Dede selamün aleyküm" dedi. Erdoğan minik Belinay'a "Aleykümselam olsun" diye karşılık verirken, bu anlar salonda bulunanları gülümsetti.

Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nı ziyareti sırasında ilginç anlar yaşandı. Teşkilat üyeleriyle basına kapalı toplantıda bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilat üyelerinden çok çalışmalarını isterken, hemen yanında ayakta duran AK Parti Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Yıldız'ın torunu Belinay Yıldız, "Dede selamün aleyküm" diyerek söze girdi. Konuşmasını kesen Erdoğan, "İşte bu da bir Hatice" yanıtını verdi. Daha sonra salondakilerin, "Devam et" demesi üzerine minik Belinay, "Tayyip dede sana selam olsun" dedi. Erdoğan da "Aleykümselam olsun" sözleri ile karşılık verdi. Daha sonra minik Belinay, "Selamün aleyküm, aleykümselam, bu ne güzel kelam, yaşasın İslam. Elimizde Kur'an bir Allah'a inanan Müslüman'ım Müslüman" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve salondakiler, Belinay Yıldız'ı alkışladı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, büyük ilgi gördü.



Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, AK Parti, İzmir, Güncel

Kaynak: DHA

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