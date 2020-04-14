Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Minik Beril'in sağlık çalışanı anne ve babasını işe uğurladığı görüntüler görenleri duygulandırdı

Minik Beril'in sağlık çalışanı anne ve babasını işe uğurladığı görüntüler görenleri duygulandırdı Korona virüsü dolayısıyla yoğun günler geçiren sağlık çalışanı çiftin 3 buçuk yaşındaki kızı Beril'in anne ve babasına olan özlemi duygulandırdı.

14.04.2020 12:29 | Son Güncelleme: 14.04.2020 12:32
Minik Beril'in sağlık çalışanı anne ve babasını işe uğurladığı görüntüler görenleri duygulandırdı
SİVAS - Korona virüsü dolayısıyla yoğun günler geçiren sağlık çalışanı çiftin 3 buçuk yaşındaki kızı Beril'in anne ve babasına olan özlemi duygulandırdı.
Sivas 'ta yaşayan Acil Tıp Teknisyeni Sevim Çelik ve Paramedik Ersoy Çelik çifti, Korona virüs dolayısıyla yoğun günler geçiriyor. Çelik çiftinin 3 buçuk yaşındaki kızı Beril, günün çoğunu anne ve babasından ayrı kaldı. Minik Beril'in uzun bir aradan sonra anne ve babasını mesai dönüşü kapıda karşıladığı görüntüler izleyenleri duygulandırdı. Minik Beril'in anne ve babasına özlemi sosyal medyada ilgi odağı oldu. Minik Beril’in sağlık çalışanı anne ve babasını işe uğurladığı görüntüler görenleri duygulandırdı

Kaynak: İHA

Etiketler: Sivas, Anne, Genel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

genel Manşet

Haberler

DSÖ, Türkiye’deki vaka sayısını diğer Avrupa ülkeleriyle kıyasladı Haberler
DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını diğer Avrupa ülkeleriyle kıyasladı
’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
TOKİ, sosyal medyayı ayağa kaldıran Salda Gölü girişimini affetmedi Haberler
TOKİ, sosyal medyayı ayağa kaldıran Salda Gölü girişimini affetmedi
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı Haberler
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı
Neymar, karantinada izlediği Türk filmi sonrası hüngür hüngür ağladı Haberler
Neymar, karantinada izlediği Türk filmi sonrası hüngür hüngür ağladı
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan’ın ağzından çıkan tek söz, Soylu’yu kararından döndürdü Haberler
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
Salgın devam ederken Ramazan’da oruç tutulmalı mı? Diyanet yanıtladı Haberler
Salgın devam ederken Ramazan'da oruç tutulmalı mı? Diyanet yanıtladı
Türk profesör ve ekibi koronavirüsün gen haritasını çıkarmayı başardı Haberler
Türk profesör ve ekibi koronavirüsün gen haritasını çıkarmayı başardı
Haberler ›› genel ››Minik Beril'in sağlık çalışanı anne ve babasını işe uğurladığı görüntüler görenleri duygulandırdı - Haberler

Son Dakika genel Haberleri

14:12: BBP Genel Başkanı Destici Açıklaması - Haberler 14:10: Kavgada yanlış şahsı öldüren şüpheli yakalandı - Haberler 14:10: Koronavirüs salgını: Covid-19 dışındaki hastalıkların tedavisi aksıyor - Haberler 14:09: Kamyonette 20 kilo dinamit ele geçirildi - Haberler 14:04: Rambo bıçağıyla önce arkadaşını sonra kendini bıçakladı: 2 ölü - Haberler 13:06: Salda Gölü'ne makineli araç sokan sorumlular görevden uzaklaştırıldı 13:01: Eşini öldüren adam, cinayete koronavirüs süsü vermeye çalışınca yakayı ele verdi 13:01: Eşini öldüren adam, cinayete koronavirüs süsü vermeye çalışınca yakayı ele verdi - Haberler