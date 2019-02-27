Minik Çocuğun Babası İçin İş Talebine Sessiz Kalınmadı

AK Parti Ağrı
Belediye Başkan Adayı Savcı Sayan
, kendisinden babası için iş isteyen 10 yaşındaki Efe Bahadır'ı babasına iş bularak mutlu etti.
Ağrı'da seçim çalışmalarını yürüten Sayan, geçen hafta kendisinden "Babam 4 yıldır işsiz, babama iş bulur musunuz" sözleriyle iş isteyen 10 yaşındaki Efe Bahadır için girişimlerde bulundu.
Minik çocuğun babasına iş bulma isteğini yerine getirmek için çeşitli kurumlarla görüşen Sayan, 4 yıldır işsiz olan baba Erkan Bahadır'ın Milli Eğitim Müdürlüğünde özel güvenlik görevlisi olarak işe başlamasını sağladı.
Sayan, dün işe başlayan Ferhat Bahadır ve oğlu Efe'yi Kazım Karabekir
Mahallesi'ndeki evlerinde ziyaret etti.
İlkokul 3. sınıf öğrencisi Efe ile yakından ilgilenen Sayan, babasına iş bulma talebi karşısında duygulandığını dile getirerek, minik Efe'ye oyuncak hediye etti.
Minik Efe'nin mutluluğunu görmek ve aileyle bir araya gelmek için aileyi ziyaret eden Sayan, Efe'nin kendisinden babası için iş istediği günün gecesi uyuyamadığını söyledi.
Efe ile konuşurken çok duygulandığını anlatan Sayan, şunları söyledi:
"Seçim çalışması sırasında Efe bana gelip 'babam işsiz, babamın 4 yıldır işi yok, babama bir iş bulur musunuz' dedi.Çalışmalarımız netice verdi. Sağ olsun devletimizin yetkilileri, İŞKUR
müdürümüz kendileri yardımcı oldular, babasına iş buldular. Babası güvenlik görevlisi olarak işe başladı. Vicdanen biraz da olsa rahat ettim. Bugün de Efe'ye bir sürpriz yaptık, evini ziyaret ettik. Ders çalışırken bizi görünce şaşırdı. Allah Efe'lerin eksikliğini ve Efe'lere yardım eden devletin ve milletinde eksikliğini vermesin. Darısı babası işsiz olan diğer çocukların başına. İnşallah onlar da en kısa zamanda iş bulacak."
Baba Erkan Bahadır ise 4 yıldır işsiz olduğunu, kendisine iş bulunduğu için çok mutlu olduğunu dile getirerek Sayan'a teşekkür etti.
Babasına iş isteyen Efe Bahadır da isteğinin yerine getirilmesinden dolayı çok mutlu olduğunu anlattı.
Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: AA