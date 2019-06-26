26.06.2019 11:42
Haberler » Güncel » Haber

Minik dedektifler botanik bahçesinde keşfe çıktı

Minik dedektifler botanik bahçesinde keşfe çıktı

Ümraniye'de bulunan anaokulu öğrencileri; Ümraniye Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerinin verdiği, geri dönüşüm kutuları eğitiminin ardından Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi'ni keşfe çıktılar.

Ümraniye 'de bulunan anaokulu öğrencileri; Ümraniye Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerinin verdiği, geri dönüşüm kutuları eğitiminin ardından Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi'ni keşfe çıktılar.

Ümraniye Belediyesi, ilçedeki öğrencilere geri dönüşüm eğitimi vermeye devam ediyor. Bu kapsamda anaokulu öğrencilerine; Ümraniye Çiğdem Evi'nde geri dönüşümün önemini, kutularının renklerini ve geri dönüşen atıklardan neler yapılabileceğini anlatan animasyon çizgi filmi izletildi. Ardından botanik bahçeyi gezen çocuklar oyun parkında gönüllerince eğlendiler. Öğretmenleri eşliğinde keşfe çıkan minikler Botanik Bahçesi'nde Ümraniye Çiğdemi, Okaliptus, Katran ağacı, Kalem ağacı, Ekinezya gibi birçok bitki çeşidini yakından görme ve dokunma fırsatını buldular.

Minikler, ülkemizde yetişen ve sadece ülkemize özgü olan endemik bitkilerin hayat hikayelerini de yerinde öğrendiler. Günün sonunda Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi'nde keşfe çıkmanın mutluluğunu yaşayan minik öğrenciler, hem bitki çeşitlerini inceleme fırsatı buldular hem de temiz havanın tadını doyasıya çıkardılar. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü , Ümraniye , Güncel

Son Dakika Haberleri
13:19 İZMİR ALKIŞLAR ÜNİVERSİTE BİRİNCİSİ ŞEYDA MELİS İÇİN-2
13:19 KIRIKKALE AĞAÇTAN DÜŞEN SAKSAĞAN YAVRUSUNA ELİYLE SU İÇİRDİ
13:19 TRABZON ARAKLI'DAKİ SELDE HASAR TESPİTİ TAMAMLANDI
13:19 Eski Bakan Yücel Seçkiner için Meclis'te tören
13:19 'ET ÜRETİMİ İÇİN SEBZELERDEN ÇOK DAHA FAZLA SUYA İHTİYAÇ DUYULMAKTADIR'
13:18 Alkışlar üniversite birincisi Şeyda Melis için -1
13:18 BM, Çölleşme ve erozyonla mücadele için dünyayı Türkiye'de buluşturdu