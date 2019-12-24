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Minik Duru'nun öldüğü oyuncak helikopter için bozuk iddiası

MERSİN'de ailesi ile birlikte gittikleri restoranın oyun alanındaki helikopterde elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren Duru Tan'ın (5) ölümünde sorumlu tutulan işletme sahibi Fatma A., helikopterin bozuk olduğunu ve 1 yıldır kullanmadıklarını ileri sürdü.

24.12.2019 17:20 | Son Güncelleme: 24.12.2019 17:20 Minik Duru'nun öldüğü oyuncak helikopter için bozuk iddiası

MERSİN'de ailesi ile birlikte gittikleri restoranın oyun alanındaki helikopterde elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren Duru Tan'ın (5)  ölümünde sorumlu tutulan işletme sahibi Fatma A., helikopterin bozuk olduğunu ve 1 yıldır kullanmadıklarını ileri sürdü.

Serbest bölgede işçi olarak çalışan ve 30 Ağustos'ta yeni yaşını kutlayan Zafer Tan (45), akşam yemeği için eşi Nilgün (37) ve kızları Duru (5) ile Duygu'yu (15) Toroslar ilçesi Doruklu Mahallesi'ndeki restorana götürdü. Yemek sonrası Duru, ablasının yardımı ile oyun parkında bulunan oyuncak helikoptere bindi. Bir süre sonra çocuklarının hareket etmediğini fark eden aile, panikle sağlık ekiplerini  aradı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Duru, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdiği belirlenen Duru, Güneykent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olayın ardından Tan ailesi, çocuklarının ölümünde ihmalleri bulunduğu gerekçesiyle işletmeciler Fatma A. ve oğlu Hasan A. ile restoran çalışanları hakkında dava açtı. Davanın ilk duruşması 19. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Şüpheliler hakkında hazırlanan iddianamede, restoran işletmecisi anne ve oğula, bilinçli taksirle bir insanın ölümüne neden olma suçundan 9'ar yıla kadar hapis cezası, restoran çalışanları Enver U. ile Mehmet S.'nin ise basit taksir düzeyinde ihmalleri bulunduğu gerekçesiyle cezalandırılmaları talep edildi.

Davanın ilk duruşmasına, tutuksuz yargılanan 4 sanık, Duru Tan'ın babası Zafer ve annesi Nilgün Tan ile taraf avukatları katıldı. Davaya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da müdahil oldu.

Duruşmada savunma yapan restoran işletmecisi Fatma A., olay anında restoranın yanındaki evinde olduğu, helikopterin bozuk olduğunu söyledi. Fatma A., "Oyuncak helikopter  bozuktu. Fişi takılı değildi. Taksak da bir şey olmuyordu. Benim torunlarım ve elemanların çocukları da bununla oynuyordu. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi. Diğer tutuksuz sanıklar da olayla ilgilerinin olmadığını belirterek beraatlerini istedi.

Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.



Mersin, İşçi, Güncel

Kaynak: DHA

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