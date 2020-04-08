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Minik Ebubekir, kumbarasındaki 23 TL'yi bağışladı

Annesinin kronik rahatsızlığı olan ve babası asgari ücretle çalışan 4 yaşındaki Ebubekir Sıddık Olgun, 'Korona virüs gitsin' diye "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına kumbarasını bağışladı.

08.04.2020 10:50 | Son Güncelleme: 08.04.2020 10:50
Minik Ebubekir, kumbarasındaki 23 TL'yi bağışladı
Annesinin kronik rahatsızlığı olan ve babası asgari ücretle çalışan 4 yaşındaki Ebubekir Sıddık Olgun, 'Korona virüs gitsin' diye "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına kumbarasını bağışladı.
Babası il dışında asgari ücret ile çalışan, annesi kronik hasta olan yaşı küçük ama yüreği kocaman olan Ebubekir Sıddık Olgun, televizyonda gördüğü "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına kumbarasını bağışlamak istedi. Çocuğunun ısrarı üzerine anne Miyase Olgun, 155'i arayarak parayı yatırmak için polislerden yardım istedi.
Polis ekipleri Olgun ailesinin Sümerevler Mahallesindeki evine giderek, küçük Ebubekir Sıddık'ın kumbarasını aldı. Polis ekipleri içinde sadece madeni para bulunan kumbarayı bankada açtı. İçindeki madeni parayı sayan polis memurları 23.45 TL olan parayı banka görevlilerine verdi. Dekontu alan polis memurları daha sonra bu dekontu aileye teslim etti.
Anne Miyase Olgun, oğlunun televizyonda bu kampanyayı duyduğunu ve "kumbaramı bağışlayacağım" dediğini belirterek, kendisinin kronik hasta olmasından dolayı polisleri aradığını ifade etti. Ebubekir Sıddık Olgun ise, "Korona virüs gitsin diye" bağış yaptığını söyledi.
(Ahmet Arslantaş/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Ebubekir Sıddık, Polis, Güncel
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