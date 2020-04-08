Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Minik Ebubekir, kumbarasındaki 23 TL'yi bağışladı

Minik Ebubekir, kumbarasındaki 23 TL'yi bağışladı "Korona virüs gitsin' diyen Minik Ebubekir, kampanyaya katılmak amacıyla kumbarasını polis ağabeylerine teslim etti Annesinin kronik rahatsızlığı olan ve babası asgari ücretle çalışan 4 yaşındaki Ebubekir Sıddık Olgun, 'korona virüs gitsin'...

08.04.2020 21:36 | Son Güncelleme: 08.04.2020 21:38
Minik Ebubekir, kumbarasındaki 23 TL'yi bağışladı
"Korona virüs gitsin' diyen Minik Ebubekir, kampanyaya katılmak amacıyla kumbarasını polis ağabeylerine teslim etti
ADIYAMAN - Annesinin kronik rahatsızlığı olan ve babası asgari ücretle çalışan 4 yaşındaki Ebubekir Sıddık Olgun, 'korona virüs gitsin' diye "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına kumbarasını bağışladı.
Babası il dışında asgari ücret ile çalışan, annesi kronik hasta olan yaşı küçük ama yüreği kocaman olan Ebubekir Sıddık Olgun, televizyonda gördüğü "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına kumbarasını bağışlamak istedi. Çocuğunun ısrarı üzerine anne Miyase Olgun, 155'i arayarak parayı yatırmak için polislerden yardım istedi.
Polis ekipleri Olgun ailesinin Sümerevler Mahallesindeki evine giderek, küçük Ebubekir Sıddık'ın kumbarasını aldı. Polis ekipleri içinde sadece madeni para bulunan kumbarayı bankada açtı. İçindeki madeni parayı sayan polis memurları 23.45 TL olan parayı banka görevlilerine verdi. Dekontu alan polis memurları daha sonra bu dekontu aileye teslim etti.
Anne Miyase Olgun, oğlunun televizyonda bu kampanyayı duyduğunu ve "kumbaramı bağışlayacağım" dediğini belirterek, kendisinin kronik hasta olmasından dolayı polisleri aradığını ifade etti.
Ebubekir Sıddık Olgun ise, "Korona virüs gitsin diye" bağış yaptığını söyledi. Minik Ebubekir, kumbarasındaki 23 TL’yi bağışladı

Kaynak: İHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Ebubekir Sıddık, Polis, Genel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› genel ››Minik Ebubekir, kumbarasındaki 23 TL'yi bağışladı - Haberler

genel Manşet

Haberler

Fransa’dan endişe veren korona açıklaması: Milyonlarca kişi ölüm riski altında Haberler
Fransa'dan endişe veren korona açıklaması: Milyonlarca kişi ölüm riski altında
12 gün önce tanı koyulan belediye başkanı koronayı nasıl yendiğini anlattı Haberler
12 gün önce tanı koyulan belediye başkanı koronayı nasıl yendiğini anlattı
İsrailli gazeteci korona tedbirlerinde Türkiye’yi örnek gösterdi: Erdoğan gibi olmalıyız Haberler
İsrailli gazeteci korona tedbirlerinde Türkiye'yi örnek gösterdi: Erdoğan gibi olmalıyız
Trump’ın sert DSÖ tepkisine ilk ağızdan yanıt geldi Haberler
Trump'ın sert DSÖ tepkisine ilk ağızdan yanıt geldi
Korona nedeniyle yurt dışında ölen Türklerin sayısı 222’ye yükseldi Haberler
Korona nedeniyle yurt dışında ölen Türklerin sayısı 222'ye yükseldi
Avrupa koronavirüsü durduramıyor! İngiltere ve Fransa’da bir günde 1479 can kaybı Haberler
Avrupa koronavirüsü durduramıyor! İngiltere ve Fransa'da bir günde 1479 can kaybı
Endişelendiren veri! Türkiye günlük vaka sayısında İtalya’yı geçerek 4. oldu Haberler
Endişelendiren veri! Türkiye günlük vaka sayısında İtalya'yı geçerek 4. oldu
264 hastanın daha iyileştiğini açıklayan Koca, güzel haberi sosyal medyadan verdi Haberler
264 hastanın daha iyileştiğini açıklayan Koca, güzel haberi sosyal medyadan verdi

Son Dakika genel Haberleri

23:12: "Süper Ay" Balıklıgöl'ü aydınlattı - Haberler 23:09: 22 günde 2 cinayet işleyen zanlılar saklandıkları villada yakalandı - Haberler 23:01: 'Süper ay' Yozgat semalarında da görüldü - Haberler 22:56: Tunceli'de Kovid-19 ile mücadele için üretilen video laringoskop sağlık çalışanlarına teslim edildi - Haberler 22:50: Bayburt'ta bir miktar esrar ele geçirildi - Haberler 22:03: Türkiye'nin koronavirüse karşı aldığı önlemler İsrail'in gündeminde: Erdoğan'ı örnek almalıyız - Haberler 21:40: Koronanın ana semptomlarını sıralayan Rus uzman, en iyi korunma yolunu anlattı 21:40: Koronanın ana semptomlarını sıralayan Rus uzman, en iyi korunma yolunu anlattı - Haberler 21:20: New York Times: Koronavirüs Suudi Arabistan kraliyet ailesine de bulaştı - Haberler 21:15: İngiltere ve Fransa'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 1479 kişi hayatını kaybetti - Haberler 19:36: ABD'de test amacıyla 19 gün bekletilen cesette koronavirüs çıktı - Haberler