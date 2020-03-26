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Minik Ece, hemşire elbisesiyle sağlık çalışanlarına teşekkür etti

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde anaokulu öğrencisi Ece Deniz Şen (5), koronavirüs salgını nedeniyle yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına hemşire elbisesi giyerek teşekkür etti.

26.03.2020 11:54 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:55
Minik Ece, hemşire elbisesiyle sağlık çalışanlarına teşekkür etti

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde anaokulu öğrencisi Ece Deniz Şen (5), koronavirüs salgını nedeniyle yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına hemşire elbisesi giyerek teşekkür etti. Herkese 'Evde kal' çağrısında bulundu.

Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan ve Türkiye'de de görülen yeni tip koronavirüse karşı birçok alanda önlemler alındı. Bu süreçte vatandaşlar evlerinden çıkmamaları yönünde uyarılırken sağlık çalışanları da yoğun bir mesai harcıyor. Sağlık çalışanları, gece gündüz demeden hastanelerde, ambulanslarda ve eczanelerde vatandaşlara yardımcı olmaya çalışıyor. Ezine'de anaokulu öğrencisi Ece Deniz Şen, koronavirüs nedeniyle yoğun mesai harcayan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, herkese 'Evde kal' çağrısında bulundu. hemşire elbisesi giyerek sağlık çalışanlarına teşekkür eden Minik Ece, videosunda şunları söyledi: "Herkese merhabalar arkadaşlar. Biliyorsunuz ki koronavirüs ülkemize geldi. Ülkemizdeki koronavirüs nedeniyle hemşireler koronavirüse yakalanan hastaları muayene ediyorlar. Ben de hemşire kıyafeti giydim. Şimdi size önemli bir şeyler söyleyeceğim. Sağlık çalışanları çok iyi birileri oldukları için onlar burada kalbimiz oluyorlar. Koronavirüs salgınına karşı ellerinizi bol bol yıkamalısınız. Hapşırırken veya öksürürken kollarınızla ağzınızı kapatmalısınız. Bir de evinizden hiç çıkmayın. Eğer çıkarsanız da benim gibi maske takın."


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Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Deniz Şen, Ezine, Güncel

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