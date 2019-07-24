Balkondan düşen Minik Ecem tenteye çarparak hayatta kaldı! O anlar kamerada

Yalova'da üçüncü kattaki evlerinin balkonundan düşen 1.5 yaşındaki Ecem Aydın tenteye çarpınca hayatta kaldı. Kafatasında çatlak ve vücudunun değişik yerlerinde kırıklar meydana gelen kız çocuğu yoğun bakıma alındı. Minik Ecem'in düşme anı ise kameralara yansıdı.

Yalova ilginç bir hayatta kalış hikayesine ev sahipliği yaptı. 1.5 yaşındaki Ecem Aydın, İstanbul Caddesi'nde bir apartmanın 3. katında bulunan evinin balkonundan oynuyordu. Bu esnada balkonda bulunan taburenin üzerine çıkan minik kız aşağıya bakmak için korkuluklardan sarktı. Bir anda dengesini kaybeden kız yaklaşık 9 metreden yere düştü. Ancak önce zemin kattaki bir iş yerinin yağmur suyundan korunmak için yaptığı tenteye çarpan çocuk, tentenin kırılmasıyla yere çakıldı.

"KAFATASINDA ÇATLAK VAR"

Olayı anlatan baba Eyüp Aydın, "Eşim mutfakta işlerini yaparken kızım balkondan düşmüş. Tente hızını kesmiş. Kafatasında çatlak ve bacağında kırıklar var. Ama sağlık durumu şu anda iyi" dedi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Kafatasında çatlak ve vücudunun değişik yerlerinde kırıklar meydana gelen kız çocuğu önce Yalova Devlet Hastanesi'ne, ardından da özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yoğun bakıma alınan minik Ecem'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



