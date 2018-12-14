Minik Ela'nın Öldüğü Kazayla İlgili Sürücüye Hapis İstemi

14 Aralık 2018 Cuma 14:32



14 Aralık 2018 Cuma 14:32

Adana'da 2 yaşındaki çocuğa çarpan belediyeye ait ilaçlama kamyonetini kullanan şoför hakkında 6 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde Ela Nur Tarhan'ın (2) kamyonetin çarpması sonucu ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı.Cumhuriyet savcısının, kız çocuğuna çarpıp ölümüne neden olduğu iddiasıyla yakalanıp ev hapsi kararıyla serbest bırakılan Büyükşehir Belediyesinde şoför olarak çalışan A.K. hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırladığı iddianame, Adana 10. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.İddianamede, Tarhan'ın öldüğü kazayla ilgili yapılan araştırmada önce kız çocuğuna çarptığı sanılan Suriye uyruklu A.H'nin yakalanıp tutuklandığı, genişletilen soruşturma kapsamında ise A.H'nin olayla ilişkisinin olmadığının tespit edildiği belirtildi.Araç takip sistemi ve güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucunda kazayı yapanın belediye ilaçlama kamyonetini kullanan şüpheli olduğunun ortaya çıktığı anlatılan iddianamede, A.K'nin çocuğu fark etmeyerek ölümüne neden olduğunu kaydedildi.Sürücünün kazaya karışmadığını iddia etmesi üzerine araçta inceleme gerçekleştirildiği ifade edilen iddianamede, kamyonetin sağ ön lastiğindeki numunelerde yapılan incelemede, küçük kıza ait tişört, atlet ve şort üzerindeki kan örnekleriyle genotip uyum saptandığı vurgulandı.İddianamede ifadesine yer verilen A.K. ise suçlamayı kabul etmediğini, kazaya karışmadığını ileri sürdü.Çamlıbel Mahallesi'nde 18 Eylül'de sokakta oynayan Ela Nur Tarhan (2), bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitirmişti. Polisin kazadan sonra başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Suriyeli A.H. tutuklanmış, olaya karışmadığı tespit edilince serbest bırakılmıştı.