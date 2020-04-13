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Minik Elif babasına sarılacağı günü sabırsızlıkla bekliyor

Kahramanmaraş'ta Necip Fazıl Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesinde çalışan babasıyla olan diyaloğu sosyal medyada büyük ilgi gören 3 yaşındaki Elif Zümra Ateş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bitip, babasına sarılacağı günün gelmesini bekliyor.

13.04.2020 13:45 | Son Güncelleme: 13.04.2020 13:50
Kahramanmaraş 'ta Necip Fazıl Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesinde çalışan babasıyla olan diyaloğu sosyal medyada büyük ilgi gören 3 yaşındaki Elif Zümra Ateş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bitip, babasına sarılacağı günün gelmesini bekliyor.
Hastanenin, koronavirüs hastalarının tedavi gördüğü yoğun bakım servisinde görev yapan hemşire Abdulkadir Ateş, tedbirler kapsamında bir otelde konaklıyor.
Kızı Elif Zümra ile evlerinin dışında sosyal mesafeye uyarak görüşen Ateş, kızının kendisine sarılma talebini ise tedbirler kapsamında reddetmek zorunda kaldı.
Babasının, "Benim işim var ve hastalara bakıyorum. Ben sana sarılırsam sen hasta olursun, sonra annene bulaşır, sonra da dedene bulaşır. Hastalık bitince ben sana sarılacağım. Kızım eğer ben hastaysam sana da bulaşır. Eğer birkaç gün daha idare edersen bitecek bunlar." demesi üzerine Elif Zümra büyük üzüntü yaşadı.
Abdulkadir Ateş'in eşinin cep telefonuyla görüntülediği anlarda Elif Zümra ise babasına, "Ama baba ben seni çok seviyorum. Ben dedeme de sarılmam baba. Ben seni her gün, her gün çok seviyorum" diye yanıt verdi.
Duygusal anların yaşandığı görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Elif Zümra Ateş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, herkesin evinde kalmasını ve babasının da eve gelmesini istedi.
Babasını çok özlediğini ve kavuşacağı günü beklediğini ifade eden Ateş, "Babamı çok özlüyorum. Onu kocaman özledim. Hastalık bitince ona kocaman sarılacağım. Babam şimdi hastalara bakıyor." dedi.
Ateş, babasıyla olan hasretini cep telefonuyla görüntülü görüşmeyle yaparak da gidermeye çalışıyor. Minik Elif babasına sarılacağı günü sabırsızlıkla bekliyor

Kaynak: AA

Etiketler: Necip Fazıl Kısakürek, Şehir Hastanesi, Kahramanmaraş, Güncel
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