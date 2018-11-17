Minik Eller Başkan Ataç'ı Resmetti

Tepebaşı
Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç
'ı ziyaret eden anasınıfı öğrencileri, çizdikleri 'Temiz Bir Şehir ve Ahmet Ataç' resimleri ile Başkan Ataç'a sürpriz yaptı.
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Atayurt
Okulları Anasınıfı öğrencileri ile bir araya geldi. 20 Kasım
Dünya Çocuk Hakları Günü
dolayısıyla Okul Öncesi Öğretmeni Tülin Gülcan ile birlikte anasınıfı öğrencileri Başkan Ataç'ı makamında ziyaret etti. Melisa Aydın
, Nehir Ela Körpe ve Berkay
Toktok isimli öğrenciler ziyaretlerinde bir sürpriz yaparak, Temiz Bir Şehir ve Ahmet Ataç teması ile çizdikleri resimleri Başkan Ataç'a hediye etti.
Çocukların yaptığı jest ile çok mutlu olan Başkan Ataç, misafirlerine teşekkür ederek, "Yapmış olduğunuz bu resimler ile beni çok mutlu ettiniz. Temiz bir şehir ile birlikte, sizlerin yaptığı resimlerin içinde yer almak çok hoş. Bu güzel sürprizinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Temiz bir çevre, tüm çocukların hakkıdır. Bu şehirde yaşayan herkesin çevreye karşı sorumlulukları var. Çevreyi kirletmememiz, hayvanları ve bitkileri korumamız lazım. Eskişehir
'imiz bu açıdan çok şanslı bir şehir, sizler de bize yardımcı olarak işimizi kolaylaştırıyorsunuz. Şehrimiz, yaşanılabilir yerler listesinde üst sıralarda bulunuyor. Sağlıkla yaşayacağınız, temiz bir kent oluşturmak için durmadan çalışıyoruz" diye konuştu.
Ziyaret Başkan Ataç'ın öğrenci ve öğretmenler ile hatıra fotoğrafı çektirmesi ile son buldu. - ESKİŞEHİR
Tepebaşı,Ahmet Ataç
17 Kasım 2018 Cumartesi 13:36