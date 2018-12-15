Minik Eller" Bir Ton Atık Pil ve Batarya Topladı

MEHMET SIDDIK KAYA - Diyarbakır
'da İMKB Karacadağ
Ortaokulundaki öğrenciler bilinçsizce doğaya bırakılan atık pil ve bataryaları topluyor.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının ortaklaşa başlattığı, belediyelerin de destek verdiği kampanya kapsamında merkez Bağlar
ilçesindeki İMKB Karacadağ Ortaokulundaki öğrenciler, 3 ay önce başlattıkları çalışma ile 1 ton atık pil ve batarya toplamayı başardı.
Öğrencilerin evlerinden getirdikleri atık pil, telefon bataryalarını daha önce okul koridorlarındaki kutulara bırakıyor.
Toplumsal duyarlılığın artırılması amacıyla yürütülen ve 150 gönüllü öğrenci ile devam eden çalışmanın diğer okullara örnek olması planlanıyor.
Bağlar İMKB Karacadağ Ortaokulu Müdürü Mehmet Can
Akay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okul idaresi olarak projeye destek verdiklerini belirtti.
Okullarında başlatılan proje ile öğrencilerin ve toplumun bu konuda duyarlı hale geldiğini anlatan Akay, "Amacımız öğrencilerimizin bu konuda duyarlı olmalarını sağlamak. Herkes kendi kapısının önünü temizlerse şehir de tertemiz olur." dedi.
Sosyal Bilgiler öğretmeni Yahya Kamçı, okul içindeki koridorlara ve esnafa bıraktıkları kutular ile atık pil ve batarya topladıklarını söyledi.
Öğrenci ve velilerin duyarlılığıyla geri dönüşüm için topladıkları pil ve bataryaları ilgili kurumlara gönderdiklerini anlatan Kamçı, çalışma ile atık pillerin ve bataryaların çevreye verdiği zararları öğrencilere anlatmak istediklerini kaydetti.
Kamçı, "Velilerimiz sağ olsun bu konuda duyarlı davrandılar. Esnafı ziyaret ettik, onlar da bizim için atık pil ve batarya topladı. Onları da bu konuda bilinçlendiriyoruz. Özellikle bir tane atık pilin yaklaşık bin 500 ve 200 bin metrekare alanı kirlettiğini velilerimize, öğrencilerimize anlatıyoruz. Şu ana kadar yaklaşık olarak okulumuzda 1 tona yakın atık pil ve batarya toplandı." ifadesini kullandı.
7. sınıf öğrencisi Eylül
Polat, atık pil toplama projesine gönüllü katıldığını, çalışmada yer aldığı için mutlu olduğunu dile getirdi.
6. sınıf öğrencisi Yusuf Kılınçer, atık pilleri çevreye zarar vermesini önlemek için topladıklarını anlatarak, "Bir pilin çevremizi kirletecek kadar kimyasal madde içerdiğini bildiğimiz için biz de duyarlı öğrenciler olarak bu pilleri topladık." değerlendirmesinde bulundu.
Diyarbakır,Karacadağ
15 Aralık 2018 Cumartesi 13:34