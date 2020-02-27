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Minik eller duaya açıldı

Aşkale ESMEK Müdürlüğü Sübyan sınıfı öğrencileri Regaip Kandili münasebeti ile Merkez Çarşı Cami'ini ziyaret ettiler.

27.02.2020 15:02 | Son Güncelleme: 27.02.2020 15:02Minik eller duaya açıldı
ESMEK Müdürlüğü Sübyan sınıfı öğrencileri Regaip Kandili münasebeti ile Merkez Çarşı Cami'ini ziyaret ettiler.

Öğretmenleri gözetiminde gerçekleşen ziyarette minik çocukları Merkez Camii İmam Hatibi Süleyman Kaplan karşıladı. Çocuklarla tek tek ilgilenen Kaplan onlara camii adabından bahsetti, sorular sordu, öğrendikleri sureleri okuttu. Minik kalpler ellerini semaya açarak anne babalarına dualar ettiler, İslam aleminin Regaip kandilini kutladılar.

Daha sonra Kaplan çocuklara çikolata ikramında bulundu. - ERZURUM

Regaib Kandili, Aşkale, Güncel

Kaynak: İHA

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