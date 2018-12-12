Minik Eller Pasta ve Ekmek Yaptı

Adapazarı
ilçesinde Korucuk
TOKİ İlkokulu Gülen Yüzler Anasınıfı öğrencileri, fırında pasta ve ekmek yapımını öğrendi.
Anasınıfı öğretmeni Eray Dağ ve velileriyle ekmek ve unlu mamülleri fırınına giden minik öğrenciler, ustaların yaptığı pasta ve ekmek yapımını izledi.
Daha sonra öğrendikleri bilgilerle pasta ve ekmek yapan öğrenciler, hep birlikte eğlendi.
Öğretmen Dağ, yaptığı açıklamada, küçük öğrencilerin el becerilerini geliştirmek istediklerini belirterek, "Yedikleri pasta ve ekmeklerin nasıl yapıldığını imalathanesine getirerek gösterdik. Kendileri için de bir değişiklik oldu. Pastaların nasıl yapıldığını gördüler. Ustaları da hijyen konusunda çeşitli uyarılarda bulundu. Etkinlik hem bizleri hem de aileleri memnun etmiştir." diye konuştu.
Veliler de çocuklarının burada öğrendikleri bilgiler sayesinde evde kendilerine çeşitli uyarılarda bulunduğunu kaydetti.
Korucuk,Adapazarı
12 Aralık 2018 Çarşamba 16:05