Minik Eller Piyano ile Buluştu

24 Kasım 2018 Cumartesi 11:09



24 Kasım 2018 Cumartesi 11:09

NURTEN ASLAN - İstanbul Resitalleri tarafından uygulanan "Her Okula Bir Piyano Projesi" kapsamında Diyarbakır'da bir anaokuluna gönderilen piyano minik ellerle buluştu.İlk ve orta öğretimdeki çocukların dünyasına piyanoyla yeni bir pencere açmak ve geleceğe dönük umutlarında çocukların daha geniş bir vizyona sahip olmalarına katkı sağlamak amacıyla İstanbul Resitalleri tarafından hayata geçirilen proje ile gönderilen piyano Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde 400 öğrencinin eğitim gördüğü Diyarbakır Anaokuluna ulaştı.Anaokulunda bir sınıf "piyano odası" olarak düzenlenirken, öğrenciler daha önce televizyonda gördükleri müzik aleti ile buluşmanın sevincini yaşadı.Minik elleriyle piyanonun tuşlarına dokunan çocuklar müzik öğretmenleri eşliğinde eğitim almaya başladı."Piyanoyu daha önce çizgi filmde görmüştüm"Öğrencilerden 5 yaşındaki Yusuf Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, piyanoyu çok sevdiğini, piyano dersinin çok güzel geçtiğini söyledi.Berke Tekin, derste çok iyi piyano çaldığını belirterek, "Öğretmenim 'Böyle devam edersen müzisyen olacaksın' dedi. Çok mutlu oldum. Piyanoyu daha önce televizyonda izlediğim çizgi filmde görmüştüm." dedi."Piyano odasından çıkmak istemiyorlar"Anaokulunda öğretmen Çiğdem Anar, daha önce çocukların televizyonda çizgi filmlerde gördükleri bir piyanoyu görmenin, ona dokunmanın mutluluğunu yaşadığını aktardı.Bunun çocukların belki ileride çok iyi bir müzik öğretmeni ya da müzisyen olmasını sağlayacağını anlatan Anar, şunları belirtti:"Piyano odasından çıkmak istemiyorlar. Umarım bu piyano ilimizden dünyaca tanınmış müzisyenlerin çıkmasına vesile olur. Bunun için elimizden geleni yapacağız. Çocuklar piyanoyu görünce çok sevindi. Televizyonda gördükleri bir müzik aletine dokunmak onlar için heyecan vericiydi. Büyük sevinç yaşadılar. İnşallah bundan sonra iyi müzisyenler yetiştiririz."Diyarbakır Anaokulu Müdürü Fatma Eynel, piyanonun okula ulaşmasıyla bir odayı müzik odası olarak düzenlediklerini belirtti.Çocuklara piyano dersi vermeye başladıklarını aktaran Eynel, "Çocukların çok hoşuna gitti. Velilerimiz de çok memnun." diye konuştu.İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Ahmet Tekin, piyano desteğinde bulunan İstanbul Resitallerine teşekkür ederek, böylece çocukların piyano çalmayı öğreneceğini kaydetti.