Haberler » Güncel » Minik eller TOG Akasya için boyuyor

Minik eller TOG Akasya için boyuyor

Çocuklar 19-20 Ekim'de Akasya'da Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) iş birliği ile resim atölyesinde buluşacak.

18.10.2019 10:44Minik eller TOG Akasya için boyuyor
Çocuklar 19-20 Ekim'de Akasya'da Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) iş birliği ile resim atölyesinde buluşacak. Tüm minik misafirlere açık olan etkinliğe katılım ücretsiz.

Akkök Holding açıklamasına göre, toplumsal sorunlara fayda sağlamak için çalışan gençlere destek veren Toplum Gönüllüleri Vakfı, Akasya ile Çocuk Boyama Atölyesi projesi geliştiriyor.
Proje kapsamında tüm çocukların katılımına açık olarak resim atölyesi düzenlenecek. Akasya'da 19 Ekim-10 Kasım döneminde her hafta sonu gerçekleşecek atölyede her yaştan çocuk gönüllerince resim yapabilecek ve onlara ebeveynleri de eşlik edecek.
Ayrıca katılımcı çocukların çizdiği resimler gelecek dönemde özel bir proje için de değerlendirilecek. Resim atölyesi zemin katta saat 12.00-19.00'da gerçekleşecek. Tüm misafirler etkinlik alanı ve Akasya içerisindeki bağış noktalarından TOG'a destek de verebilecek.

Toplum Gönüllüleri Vakfı, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:06 Kaymakam Deniz Pişkin, ormanda kesim çalışmalarını inceledi
12:06 Tuşba Belediye Meclisinden Barış Pınarı Harekatı'na destek
12:10 ABD ile Türkiye'nin anlaşmasının ardından Tel Abyad sınırında sessizlik hakim
12:09 15 temmuz köprüsünü kapatan kişi adliyeye sevkedildi
12:09 Eski eşini yağ ile yakan kişiye 23 yıla kadar hapis istemi
12:09 Avcılar'da cami minaresinde ikinci parça da söküldü
12:04 Vali Deniz muhtarları yemekte ağırlayacak
18.10.2019 12:11:50