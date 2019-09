Minik eller toprakla buluştu

Doğaya karşı duyarlı çocuklar yetiştirmek ve çocukların doğayı teori derslerin yanı sıra deneyimleyerek öğrenmelerini sağlamak adına gerçekleştirilen Hasat Festivali'nde anaokulu ve ilkokul öğrencileri, kendi ürettikleri sebze ve meyveleri topladılar. Küçük çiftçiler, doğayla iç içe bir gün geçirmenin tadını çıkardı.



Çevre bilinci yüksek nesiller yetiştirmeyi hedefleyen Doğa Koleji, öğrencilere sağlıklı gıdanın özü olan tohum ve tarım kültürünü yaşayarak öğretti. GDO'lu ürünlere karşı kendi sebze ve meyvelerini üreten öğrenciler, üretmenin tadını "Hasat Festivali"nde çıkardı. Kolejin Ekoloji Bölümü tarafından tüm kampüslerde ortak düzenlenen "Harvest Fest"e anaokulu ve ilkokul öğrencileri katılırken; doğa ile iç içe geçen bir günde bitkilerin bölümleri, büyüme süreçleri, çimlenme gibi konular üzerinde duruldu.



"Öğrencilerin üreten kimlikleri de ön plana çıktı"



Hasat Festivali'nde öğrenciler salopet pantolon, hasır şapka, lastik çizme giyip, küçük birer çiftçi olarak okula geldi. Öğrencilerin bu festival ile üreten kimliklerinin ön plana çıktığını belirten Doğa Koleji Ekoloji Bölüm Başkanı Merve Topçuoğlu, "Öğrencilerimiz, Hasat Festivali kapsamında; hobi bahçelerini hasat edip, kış aylarında tüketecekleri sebzeleri toprak ile buluşturdular. Kendi ekip biçtikleri fideleri ürüne dönüştürme fırsatı yakalarken, üreten kimlikleri de ön plana çıktı. Geleceğimizi emanet ettiğimiz öğrencilerimizin doğaya sahip çıkması bizim için çok değerli. Apartmanlarda büyüyen çocuklarımız, maalesef ki sebzelerin manavdan geldiğini düşünüyor. Lahananın, karpuzun, çileğin toprakta yetiştiğini, elmanın, ayvanın ağaçta yetiştiğini görmek, bu büyüme serüvenine tanıklık etmek, deneyimlemek önemli bir gelişim sürecidir" dedi.



Kendi ektikleri meyve ve sebzeleri topladılar



Her mevsim dönüşümlerinde öğrencilerle hasat festivali gerçekleştirdiklerini ifade eden Topçuoğlu, "Nisan ayında kışlık sebzelerimizi hasat edip, toprakla yazlık sebzelerimizi buluşturmuştuk. Eylül ayı ise tüm doğada hasat zamanıdır. Öğlencilerimiz ekmiş oldukları yazlık meyve ve sebzeleri toplamaya başladılar. Bunun yanı sıra kış mevsimine ait meyveleri tekrardan toprakla buluşturacaklar. Bu bizim için yılda 2 kere ritüel haline gelmiş hasat programıdır. Her mevsim dönüşümlerinde öğrencilerimize hasat festivali gerçekleştiriyoruz. Mayıs ayında domates, biber, patlıcan, maydanoz, dereotu, tere gibi sebzeleri toprakla buluşturmuşlardı. Bu mevsimde ise turp, havuç gibi kışlık bitkileri toprakla buluşturacaklar. Böylelikle hobi bahçelerini revize etmiş olacaklar" diye konuştu.



Öğrenciler doğayı hobi bahçelerinde öğreniyor



Öğrencileriyle birlikte hobi bahçeleri oluşturduklarını kaydeden Topçuoğlu, en büyük hedeflerinin doğaya karşı duyarlı çocuklar yetiştirmek olduğunu belirtti. Topçuoğlu, küresel iklim değişikliği, temiz gıda gibi birçok kavram için farkındalık oluşturmak istediklerini söyleyerek sözlerini şu ifadeler ile sürdürdü.



"Doğaya karşı duyarlı çocuklar yetiştirmek bizim elimizde. Doğaya karşı sorumluluklarımızın farkına varmak ve hayatta adımlarımızı buna göre atmak zorundayız. Çocuklarımızın farkındalığını geliştirmek de bu noktada çok önemli. Onlara temel derslerin hayatın bir parçası olduğunu göstermek zorundayız. Vermiş olduğumuz ekoloji dersi ile doğayı teorik olarak öğrenmelerini sağlıyoruz. Hobi bahçelerimiz ile de teoriyi pratiğe döküyoruz. Fen ve teknoloji dersinde 7 hafta boyunca teoride öğrenmiş oldukları bitkiler alemi ve canlılar dünyası konularını hobi bahçelerinde deneyimleyerek pratikte de öğreniyorlar. Hobi bahçelerimizi laboratuvar olarak kullanarak tohumlar ekiyor, çimlenmeyi öğreniyorlar. Bitkilerimiz büyüyor ve bitkinin kök, gövde, yapraklarının ne işe yaradığı gibi bilgileri aslında pratiğe dökmüş oluyoruz. Amacımız var olan bilgileri yaşamla ilişkilendirmek. Öğrencilerin farkına varmalarını sağlamaktır."



"Bu serüvenin parçası olabilirsiniz"



Merve Topçuoğlu; isteyen herkesin bahçesinde, balkonunda, hatta mutfağında bu deneyimi yaşayabileceğini ifade ederek, "Eğer siz de toprakla uğraşmak ve üretmek istiyorsanız yapmanız gereken şey çok kolay. Bir saksı alıp üçte ikisini toprakla doldurun, mevsime uygun tohumları bu toprağın üzerine serpin ve üzerini yine toprakla kapatın. Can suyu verdikten sonra ihtiyacınız olan tek şey sabır ve ilgi olacak" şeklinde konuştu.



Sonbaharda hangi tohumlar ekilebilir?



Sonbahar aylarında ekim yapmak isteyenlere tavsiyelerde bulunan Topçuoğlu; "Eylül ayında havuç, yeşil soğan, turp, marul; ekim ayında sarımsak, soğan, roka, tere, bakla; kasım ayında buğday, yulaf, çavdar, bezelye, bakla; aralık ayında bakla, arpacık soğan, buğday, yulaf, çavdar için ekim zamanıdır" dedi.



Bahçesi olanlar neler yapabilir?



Ekim ayının ağaç dikim zamanı olduğunu sözlerine ekleyen Topçuoğlu, "Çocuğunuzla birlikte her yıl büyüdüğünü gözlemleyebileceğiniz bir ağaç dikin. İlkbaharda çiçek açacak olan lale, sümbül, nergis, fulya, beyaz zambak soğanlarını şimdiden dikebilirsiniz. Mis gibi kokuları ve renkleriyle, gül fidanları bahçenize sevgi katacak. Kışın çiçek açan sardunya, çuha, menekşe, siklamen, açelya gibi çiçeklerle de bahçenizi süsleyebilirsiniz. Artık bahçede sulama işlemine yağmurlardan dolayı çok gerek kalmıyor. Hatta çiminiz varsa gübreleme işlemi yaparsanız harika sonuçlar elde edebilirsiniz" dedi.



Bu mevsimde neler yenmeli?



Topçuoğlu, "Tohumlarımıza sahip çıkalım, ne yediğimiz önemlidir, bunu unutmayalım" diyerek sözlerini sürdürürken; bu mevsimde yenebilecek ürünleri ise şöyle sıraladı: "Sebzelerden balkabağı, lahana, kereviz, pırasa, havuç, ıspanak, pazı; meyvelerden; üzüm, elma, muz, mandalina, kivi, greyfurt, nar; kuruyemişlerden; ceviz ve kestane yeme zamanıdır." - İSTANBUL

Kaynak: İHA