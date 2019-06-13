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Samsun'un Havza ilçesinde Karşıyaka İlkokulu birinci sınıf öğrenci ve öğretmenleri tarafından yürütülen "Minik Eller Yazıyor" projesi sona erdi.Okul binasında düzenlenen programda okul müdürü Necip Pepeç tarafından açılış konuşmasını yapıldı.Daha sonra proje hakkında katılımcılara bilgiler verildi. Ayrıca projeye destek olan sponsorlara da plaket takdim edildi.Programda, proje kapsamında birinci sınıf öğrencileri tarafından yazılan ve okul öğrencileri tarafından renklendirilen "Yahya'nın Maceraları" kitap serisi de katılımcılara tanıtıldı.Öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Metin Yılmaz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, proje sorumlusu Dilek Aykaç'tan proje hakkında bilgi aldı.Öğrencilere tatilde bol bol kitap okumalarını tavsiye eden Yılmaz, "Sizleri uzun bir tatil dönemi bekliyor. Tatil boyunca oyun oynayın ve eğlenin. Bu arada da kitap okumayı ihmal etmeyin." dedi.Proje hakkında bilgi veren proje sorumlusu Dilek Aykaç, öğrencilerin kendilerini ifade etme, birlikte hareket etme ve paylaşma gibi duygularını geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.Bunu yaparken Havza'nın değerlerini öne çıkarmayı hedeflediklerine işaret eden Aykaç, "Aynı zamanda öğrencilerimizin çevrelerini ve yaşadıkları yere tanıma imkanı sağladık. İlçemizde en çok kullanılan isimlerden Yahya karakteri ile ilçe tanımında katkı verdik." dedi."Yahya'nın Maceraları" serisinin 5 kitaptan oluştuğunu bildiren Aykaç, şunları kaydetti:"Seri, okulumdan başlıyor ve Kevser Camisi, Atatürk Evi, Aslançayır Yaylası ile Hamamayağı bölgelerinde geçiyor. Kitabın yazılma aşamasında öğrencilerimiz bu mekanları ziyaret ederek gözlemlerini kitaba aktardı. Projemizde birinci sınıftan 90 öğrenci ve öğretmenler görev aldı. Kitapta yer alan görseller, öğrencilerimiz tarafından renklendirildi."Okul Aile Birliği Başkanı Nur US da proje destek verenlere teşekkür etti.