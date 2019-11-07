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Minik ellerden jandarma personeline sevgi kurabiyeleri

Amasya Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencileri, hazırladıkları sevgi kurabiyeleri ile Amasya İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

07.11.2019 15:59 | Son Güncelleme: 07.11.2019 16:04 Minik ellerden jandarma personeline sevgi kurabiyeleri
Amasya Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencileri, hazırladıkları sevgi kurabiyeleri ile Amasya İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

"Yaşayan Değerler Eğitimi" etkinliği kapsamında yaklaşık 110 öğrenci, hazırladıkları sevgi kurabiyelerini, jandarma personeline üzerinde; Mustafa Kemal Atatürk'ün (Bu vatan çocuklarımız ve torunlarımız için cennet yapılmaya layıktır. Mevzubahis vatansa gerisi teferruattır.) Tevfik Fikret'in (Vatan, çalışkan insanların omuzları üstünde yükselir.) ve Orhan Şaik Gökyay'ın (Bu vatan toprağın kara bağrında, sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca, onun uğrunda, kendini tarihe verenlerindir.) vatan sevgisi içeren sözlerinin yazılı olduğu kağıtlar ile ikram etti. Minik ellerin öğretmenleri ile birlikte yaptıkları ay-yıldızlı ve kalpli kurabiye paketleri askerlere teker teker ikram edildi.

Minikler tarafından sevgi kurabiyeleri ile ziyaret edilmenin mutluluğunu yaşayan jandarma personeli, "Sevgili öğrenciler, Zübeyde Hanım Anaokulu olarak böyle güzel bir proje yapıp bizleri ziyaret etmenizden çok memnun olduk. Biz askerlerin görevi vatanımızı korumak bayrağımızı dalgalandırmak ve bu güzel yurdumuzun emniyetini ve güvenliğini sağlamaktır. Bir zamanlar bizde sizler gibi küçüktük o zaman bize büyüklerimiz vatanımızı bayrağımızı ve askerimizi sevmeyi öğrettiler. Bizler büyüdük buralara geldik şimdi sizlere vatan, millet, bayrak ve asker sevgisi aşılıyoruz. Sonra sizler büyüyeceksiniz sizden sonrakilere bunları kazandıracaksınız. Bu böyle devam edip gidecektir. Sevgili minik öğrencilerimiz sizler Mehmetçiklerinizi, Mehmetçiklerimiz de sizleri seviyor sizlere vatan, millet, bayrak ve asker sevgisi kazandıran sizleri yetiştiren öğretmenlerinize ve ailenize teşekkür ediyorum" diyerek her yıl, Kasım ayının ikinci pazartesi günü başlayan hafta, tüm yurtta "Dünya Çocuk Kitapları Haftası" olarak kutlandığını ifade ederek minik öğrencilere hikaye ve boyama kitabı hediye etti. - AMASYA

Zübeyde Hanım Anaokulu, Jandarma, Amasya, Güncel

Kaynak: İHA

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