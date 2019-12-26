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Minik ellerden kuşlara sıcak yuva

Karla kaplı doğada sığınacak yer ve yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının yardımına bu kez Yozgat Çözüm Koleji öğrencileri koştu.

26.12.2019 14:13 | Son Güncelleme: 26.12.2019 14:20 Minik ellerden kuşlara sıcak yuva
Karla kaplı doğada sığınacak yer ve yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının yardımına bu kez Çözüm Koleji öğrencileri koştu.

Soğuk kış günlerinde kuşları unutmayan Yozgat Çözüm Koleji öğrencileri, "Sokak hayvanları aç kalmasın" projesi kapsamında okulda yaptıkları el emeği göz nuru kuş evleri ve yemleri, itfaiye ekiplerinin yardımı ile park ve bahçelerdeki ağaçlara astı.

Öğretmenleri öncülüğünde günlerce özveri ile çalışıp yapmış oldukları uygulamadan oldukça keyif alan öğrenciler, benzer projelerle yine tüm canlıların yardımına koşacak. Okul yönetimi ise bu projelerle hem sokak hayvanlarının yardımına koşarak farkındalık oluşturuyor hem de öğrencilerine hayvan sevgisi aşılamayı hedefliyor.

Havaların soğuk olduğunu belirten öğrenciler kuşlara yuva yapıp yem hazırladıkları için mutlu olduklarını söylerken Sosyal Faaliyetler Koordinatörü Hacı Hatipoğlu ise yaptığı açıklamada "Kış aylarında sokak hayvanlarımızın soğuktan etkilendiklerini ve aç kaldıklarını gözlemledik. 1/B sınıfı öğrencilerimiz ile kuş yuvası projesi geliştirdik. Çocuklarımız, yuvalarını aldılar istedikleri gibi boyadılar içerisine kuşyemi koydular. Ayrıca hazırladıkları yemleri de ağaçlara asarak özellikle kış ayalarında hayvanlarımıza sundular. Öğrencilerimizi bu sosyal sorumluluk projesine dahil ettik. Biz her zaman söylüyoruz kesinlikle sokak hayvanlarımız aç kalmasın, onların her zaman yardıma ihtiyaçları var. Biz de bu yardımı sağlamak için çocuklarımızla böyle projelere imza atmaya çalışıyoruz" dedi - YOZGAT

İtfaiye, Yozgat, Güncel

Kaynak: İHA

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