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"Minik Ellerin Merhameti" projesi ile hayvan sevgisi aşıladılar

Kapaklı ilçesindeki bir anaokulunun öğrenci, öğretmen ve velileri, "Minik Ellerin Merhameti" projesi kapsamında sokak hayvanları için hazırladıkları kulübe ve mamaları, mesire alanına bıraktı.

09.01.2020 13:26 | Son Güncelleme: 09.01.2020 13:44
ilçesindeki bir anaokulunun öğrenci, öğretmen ve velileri, "Minik Ellerin Merhameti" projesi kapsamında sokak hayvanları için hazırladıkları kulübe ve mamaları, mesire alanına bıraktı.
Emine Penbeten Adal Anaokulu öğrenci, öğretmen ve velileri, sokak hayvanlarının kışın üşümemesi için kulübeler hazırladı.
Hazırlanan kedi ve köpek kulübeleri ile temin edilen mamalar, Kazak Gölü kıyısındaki mesire alanına konuldu.
Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, etkinlikte yaptığı konuşmada, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Belediye ve hayırseverlerle birlikte sokak hayvanlarına yönelik projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.
Anaokulunda yapılan kulübeleri mesire alanında çeşitli bölgelere yerleştirdiklerini belirten Çetin, "Amacımız çocuklarımıza hayvan sevgisini, merhameti küçük yaşta alıştırmak, sevdirmek. Bu bağlamda katkı verenlere Kapaklı halkı adına teşekkür ediyorum. Bu barınakların korunmasına dikkat edilmesini rica ediyorum." dedi.
Etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü İrfan Danışmaz ve okul müdürleri de katıldı.

Kapaklı, Güncel

Kaynak: AA

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