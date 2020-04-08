Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Minik Emir, kumbarasındaki 59 lirayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Erzincan'da 4 yaşındaki Yusuf Emir Karadeniz, kumbarasında biriktirdiği 59 lira 60 kuruşu Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

08.04.2020 11:56 | Son Güncelleme: 08.04.2020 12:12
Minik Emir, kumbarasındaki 59 lirayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı
Erzincan 'da 4 yaşındaki Yusuf Emir Karadeniz , kumbarasında biriktirdiği 59 lira 60 kuruşu Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.
Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan Turgay ve Gülfem Karadeniz çiftinin oğulları Yusuf Emir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı kampanyaya, biriktirdiği harçlıklarıyla destek verdi.

Karadeniz ailesi, Erzincan Valiliği Vefa Sosyal Destek Grubunu arayarak, oğullarının kumbarasındaki 59 lira 60 kuruşu bağışlamak istediğini söyledi.
Grup üyesi iki kişi, Karadeniz ailesinin evine gelerek, kampanya hesabına yatırmak üzere parayı teslim aldı.
Yusuf Emir Karadeniz, gazetecilere yaptığı açıklamada, babasına, televizyondan duyduğu kampanyaya katılmak istediğini söylediğini anlatarak, "Mikroplar ölünce kumbaramda biriktirdiğim parayla scooter alacaktım. Şimdi ise biriktirdiğim harçlıklarımı yardım için bağışlamak istedim." dedi.
Anne Gülfem Karadeniz ise oğlunun harçlıklarını bağışlamak istemesi üzerine çok duygulandığını dile getirdi.
Oğlunun televizyonda izlediği bir haber programından etkilendiğini belirten Karadeniz, "Oğlum programda bir kız çocuğumuzun parasını bağışladığını gördü. Bunun üzerine 'Ben de paramı bağışlayacağım.' dedi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Cumhuriyet Mahallesi, Karadeniz, Erzincan, Kültür Sanat
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› kultur-sanat ››Minik Emir, kumbarasındaki 59 lirayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı - Haberler

kultur-sanat Manşet

Haberler

’Evde hırsız var’ diye bağırıp balkondan aşağıya atladı Haberler
"Evde hırsız var" diye bağırıp balkondan aşağıya atladı
DSÖ’den Türkiye’deki vaka sayısına ilişkin dikkat çeken açıklama Haberler
DSÖ'den Türkiye'deki vaka sayısına ilişkin dikkat çeken açıklama
Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kabe’nin son hali böyle görüntülendi Haberler
Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kabe'nin son hali böyle görüntülendi
Kapalı iş yerleri için kıyasen fatura düzenlenecek mi? EPDK’dan açıklama geldi Haberler
Kapalı iş yerleri için kıyasen fatura düzenlenecek mi? EPDK'dan açıklama geldi
İspanya’da virüs bir tek bu kasabaya sıçramadı! Başkan sırrını açıkladı Haberler
İspanya'da virüs bir tek bu kasabaya sıçramadı! Başkan sırrını açıkladı
AK Parti, üniversitelerde telafi eğitimi için kanun teklifi sundu Haberler
AK Parti, üniversitelerde telafi eğitimi için kanun teklifi sundu
Saklandığı yere güvenip koronaya meydan okudu: Erkek ister beni bulmaya Haberler
Saklandığı yere güvenip koronaya meydan okudu: Erkek ister beni bulmaya
Çalıştıkları evden 5 milyon çaldılar! Tanınmamak için çarşaf giydiler Haberler
Çalıştıkları evden 5 milyon çaldılar! Tanınmamak için çarşaf giydiler

Son Dakika kultur-sanat Haberleri

12:40: MSB, 3'üncü Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin gerçekleştirildiğini açıkladı - Haberler 12:38: İletişim Başkanlığı tarafından Korona virüs konferansı düzenlendi - Haberler 12:37: Kanser hastaları risk altında - Haberler 12:36: Son Dakika: İspanya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 757 kişi daha hayatını kaybetti - Haberler 12:36: Almanya'daki Kent Sarayı'nda yangın: 1 yaralı - Haberler 11:54: Oyduğu ağaç kovuğuna giren vatandaş koronaya meydan okudu: Erkek ister beni bulmaya - Haberler 11:16: Koronaya karşı mücadele eden doktor ve hemşirelerin çantalarını çalan hırsız, kameraya yakalandı 11:16: Koronaya karşı mücadele eden doktor ve hemşirelerin çantalarını çalan hırsız, kameraya yakalandı - Haberler 11:14: Tanınmamak için çarşaf giyip baston kullanan kadınlar, çalıştıkları evi soydu - Haberler 10:57: Bilim Kurulu Üyesi, cebinizdeki ölümcül tehlikeye karşı uyardı: Telefondan virüs kapmayın - Haberler 09:43: "Karımla ilişkiye girdiler" diyerek 3 arkadaşını öldüren zanlının halüsinasyonlar gördüğü ortaya çıktı