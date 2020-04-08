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Minik Emir, kumbarasındaki 59 lirayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Vefa Sosyal Destek Grubunun görevlilerin eve gelmesi Vefa Sosyal Destek Grubunu görevlilerine Yusuf Emir Karadeniz'in kumbarasını vermesi Anne Gülfem Karadeniz Yusuf Emir ile birlikte açıklama yapması Yusuf Emir'in videosu Minik Emir, kumbarasındaki 59 lirayı Milli Dayanışma Kampanyası'na...

08.04.2020 12:52 | Son Güncelleme: 08.04.2020 12:55

Vefa Sosyal Destek Grubunun görevlilerin eve gelmesi

Vefa Sosyal Destek Grubunu görevlilerine Yusuf Emir Karadeniz 'in kumbarasını vermesi

Anne Gülfem Karadeniz Yusuf Emir ile birlikte açıklama yapması

Yusuf Emir'in videosu

Minik Emir, kumbarasındaki 59 lirayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

ERZİNCAN AA) - Erzincan'da 4 yaşındaki Yusuf Emir Karadeniz, kumbarasında biriktirdiği 59 lira 60 kuruşu Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan Turgay ve Gülfem Karadeniz çiftinin oğulları Yusuf Emir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı kampanyaya, biriktirdiği harçlıklarıyla destek verdi.

Karadeniz ailesi, Erzincan Valiliği Vefa Sosyal Destek Grubunu arayarak, oğullarının kumbarasındaki 59 lira 60 kuruşu bağışlamak istediğini söyledi.

Grup üyesi iki kişi, Karadeniz ailesinin evine gelerek, kampanya hesabına yatırmak üzere parayı teslim aldı.

Yusuf Emir Karadeniz, gazetecilere yaptığı açıklamada, babasına, televizyondan duyduğu kampanyaya katılmak istediğini söylediğini anlatarak, "Mikroplar ölünce kumbaramda biriktirdiğim parayla scooter alacaktım. Şimdi ise biriktirdiğim harçlıklarımı yardım için bağışlamak istedim." dedi.

Anne Gülfem Karadeniz ise oğlunun harçlıklarını bağışlamak istemesi üzerine çok duygulandığını dile getirdi.

Oğlunun televizyonda izlediği bir haber programından etkilendiğini belirten Karadeniz, "Oğlum programda bir kız çocuğumuzun parasını bağışladığını gördü. Bunun üzerine 'Ben de paramı bağışlayacağım.' dedi." ifadelerini kullandı.

Minik Emir, kumbarasındaki 59 lirayı Milli Dayanışma Kampanyası’na bağışladı

Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Karadeniz, Anne, Güncel

Haberin Videosu :

Minik Emir, kumbarasındaki 59 lirayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı
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