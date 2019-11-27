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Minik "Enerji Avcısı" Sera'dan örnek davranış

Büyükçekmece'de 9 yaşındaki çevre dostu Sera Saltık, topladığı 5 litre atık yağı Büyükçekmece Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerine teslim ederek örnek bir davranışa imza attı.

27.11.2019 12:32 | Son Güncelleme: 27.11.2019 12:44Minik
'de 9 yaşındaki çevre dostu Sera Saltık, topladığı 5 litre atık yağı Büyükçekmece Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerine teslim ederek örnek bir davranışa imza attı.

Ev faturalarında yaptığı tasarruf ile daha önce "Enerji Avcısı" unvanını alan 9 yaşındaki Sera, atık yağların çevreyi kirletmemesi ve geri dönüştürülerek biyodizel haline getirilmesi için atık yağları topladı. Topladığı 5 litrelik atık yağı belediye ekiplerine teslim eden Sera Saltık'a örnek davranışı ve geri dönüşüme katkıları nedeniyle 1 litre TSE belgeli temiz yağ ve tohum kart hediye edildi.

"Minik çevre dostumuz herkese örnek oldu"

Geri dönüşüm alanındaki çalışmaların ilçe genelinde devam edeceğini belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Minik çevre dostumuz hepimize örnek olsun. Çocuklarımıza küçük yaşlardan itibaren çevre bilincini aşılamalıyız derken de tam olarak bunu kastediyordum. Kendisini tebrik ediyorum. Keşke herkes Sera kadar bilinçli olsa. Daha 9 yaşındayken geri dönüşüme bu kadar katkıda bulunuyorsa ileride daha büyük işler yapacağından şüphem yok. Umarım 7'den 70'e herkes geri dönüşüme katkıda bulunur" ifadesini kullandı. - İSTANBUL

Büyükçekmece, Güncel

Kaynak: İHA

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