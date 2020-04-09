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Minik Erva kumbarasındaki 215 lirayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Konya'nın Akşehir ilçesinde ilkokul 3. sınıf öğrencisi Şüheda Erva Tiryaki, kumbarasında biriktirdiği 215 lira 50 kuruşu Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

09.04.2020 16:50 | Son Güncelleme: 09.04.2020 16:50
Minik Erva kumbarasındaki 215 lirayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı
Konya 'nın Akşehir ilçesinde ilkokul 3. sınıf öğrencisi Şüheda Erva Tiryaki, kumbarasında biriktirdiği 215 lira 50 kuruşu Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.
Yeni Mahalle Şehit Turgut Makascı Caddesi'ndeki bir sitede oturan Akşehir Cumhuriyet İlköğretim Okulu öğrencisi Şüheda Erva Tiryaki, polisi arayarak kumbarasında biriktirdiği parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamak istediğini söyledi.
Talebi yerine getirmeki için harekete geçen emniyet ekibi, Şüheda Erva'yı evinde ziyaret etti. Polis ekibi örnek davranışı için çocuğa teşekkür etti.
Emniyet mensupları, minik öğrencinin kumbarasında biriktirdiği 215 lira 50 kuruşu alıp bankaya yatırdı ve dekontu kendisine teslim etti.
Polise teşekkür eden minik Şüheda Erva, "Ülkemizde ve birçok yerde bu salgın hastalık yüzünden bazı anne, baba ve çocuklar mağdur. Bu yüzden onlara yardım etmek için ve devletimize yardımda bulunmak için kumbaramdaki parayı bağışladım." dedi.
Şüheda Erva Tiryaki, Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Akşehir, Konya, Güncel
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