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Minik Evrim, 500 gündür kayıp

Minik Evrim, 500 gündür kayıpTOKAT - Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Yenisu köyünde kaybolduğunda 3.5 yaşında olan Evrim Atış'tan 500 gündür en ufak bir ip ucuna rastlanamadı.

21.11.2019 21:54 | Son Güncelleme: 21.11.2019 21:56
Minik Evrim, 500 gündür kayıp
TOKAT - 'ın ilçesine bağlı köyünde kaybolduğunda 3.5 yaşında olan Evrim Atış'tan 500 gündür en ufak bir ip ucuna rastlanamadı.
Edinilen bilgiye göre, Turhal ilçesine bağlı Yenisu köyünde Burhan ile Dilek Atış çiftinin iki çocuğundan büyüğü olan 3.5 yaşındaki kızları Evrim Atış 10 Temmuz 2018 tarihinde kayboldu. Minik Evrim'in kaybolmasının ardından jandarma komando ekiplerinin yanı sıra JAK, AFAD, UMKE ekipleri aylarca süren arama çalışması yaptı. Dağ taş, köyde arama yapan ekipleri bir ipucuna ulaşamadı. Aramaların sonlandırılmasının ardından Evrim'in bulunması için çalışmalar adli yönde yürütülüyor.
Tutuklanan anne ve baba serbest bırakılmıştı
Türkiye'nin merak ettiği olayda çelişkili ifadeler verdikleri gerekçesiyle tutuklanan anne Dilek Atış 109 gün, baba Burhan Atış ise 166 gün cezaevinde kaldıktan sonra Zile Ağır Ceza Mahkemesince yapılan değerlendirme sonucunda adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Tokat İl Jandarma Komutanlığının yürüttüğü soruşturma devam ediyor.
Minik Evrim, 500 gündür kayıp

Yenisu, Turhal, Tokat, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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