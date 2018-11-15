Minik Evrim'in Kaybolmasıyla İlgili Soruşturma

Tokat
'ın Turhal
ilçesinde 3 yaşındaki Evrim Atış'ın kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklu olan baba Burhan Atış, Trabzon
'daki cezaevine nakledildi. Yenisu
köyü yaylasında ailesinin 10 Temmuz'da kayıp ihbarında bulunduğu Evrim'in kaybolmasına ilişkin soruşturmada çelişkili ifadeler veren ve gözaltına alındıktan sonra anne Dilek Atış ile tutuklanan baba Burhan Atış'ın Trabzon'a nakledilmesine karar verildi.
Burhan Atış, işlemlerin ardından tutuklu bulunduğu Zile
M Tipi Kapalı Cezaevinden Trabzon Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.
Olay
Çadırda kardeşiyle yalnız bırakıldıktan sonra hayvanlara bakmak için uzaklaşan ailenin döndüğünde bulamadığı 3 yaşındaki Evrim Atış'ın babası Burhan ve annesi Dilek Atış, verdikleri çelişkili ifadeler nedeniyle gözaltına alınıp, 23 Temmuz'da tutuklanmıştı.
Soruşturmada baba Burhan Atış'ın, "kızının traktörden düşerek öldüğü ve babasının mezarına gömdüğü" yönünde verdiği ifadenin ardından Evrim'in dedesi Sadık Atış'ın mezarı açılmış, "Mağarada olabilir." demesi üzerine de mağarada arama yapılmıştı. AFAD
, JAK ekipleri, dalgıç polislerin yanı sıra Ağrı
'nın Doğubayazıt
ilçesi Tendürek Dağı
'nda 19 ay görev yapan, ardından 6 ay boyunca Suriye
'nin El Bab bölgesinde birçok başarılı operasyona imza atan "Kurtlar" adı verilen Tokat Jandarma Komando
Tabur Komutanlığında görevli komandoların da katıldığı Evrim'i arama çalışmaları, sonuç alınamaması üzerine 3 Kasım'da sonlandırılmıştı. Anne
Dilek Atış, itiraz üzerine 8 Kasım'da tutuksuz yargılanmak üzere Zile M Tipi Kapalı Cezaevinden tahliye edilmişti.
Tokat,Trabzon
15 Kasım 2018 Perşembe 14:26