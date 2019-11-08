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Minik Eylül'e mezar olan okulda polisin incelemeleri sürüyor

Avcılar'da 8 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu'nun hayatını kaybettiği olayın ardından bugün velilerin bir kısmı çocuklarını okula göndermedi.

08.11.2019 11:25 | Son Güncelleme: 08.11.2019 11:26 Minik Eylül'e mezar olan okulda polisin incelemeleri sürüyor
'da 8 yaşındaki Mirzaoğlu'nun hayatını kaybettiği olayın ardından bugün velilerin bir kısmı çocuklarını okula göndermedi. ekiplerinin ise okuldaki incelemelerine devam ettiği görüldü.
Olay, dün öğle saatlerinde Avcılar'da bulunan Mehmetçik İlkokulu'nun bahçesinde yaşanmıştı. 8 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu okul bahçesine giren servis aracının altında kalarak can verdi. Yaşanan olayın ardından bugün velilerin büyük kısmı çocuklarını okula göndermedi. Okul bahçesi ve çevresinde ise polis ekipleri tarafından çalışmalara devam edildi. Alanı metreler yardımı ile ölçen polisin, kazanın yaşandığı alanda fotoğraflama yaptığı da görüldü. Öğrencilerin büyük çoğunluğu ise okula gelmedikleri görüldü.
Eylül'ün bir arkadaşı ve velisi ise yaşanan kazadan sonra üzüntülerini dile getirdi.
(Murat Delice - Erdal Can İçelli/İHA)

Avcılar, Polis, Eylül, Güncel

Kaynak: İHA

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