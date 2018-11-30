30 Kasım 2018, 09:07
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Minik Eylül'ü Öldürüp Direğin Dibine Gömen Sapık, Cezaevinden Mektup Yazıp Para İstedi

Ankara'da, 8 yaşındaki Eylül'ü istismarda bulunup öldürdükten sonra elektrik direğinin altına gömen cani, cezaevinden mektup yazıp akrabalarından para istedi. Cani komşu mektubunda, "Sigara param bile yok. Mont ve kazağa da ihtiyacım var. Para toplayıp bana gönderin." dedi.

Ankara Polatlı'da 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'ya istismarda bulunup öldüren sapık Uğur Koçyiğit'in, cezaevinde rahat edemediğini belirterek akrabalarından para istediği ortaya çıktı. Cani komşu mektubunda, "Bize kimse bakmıyor. Ne para gönderen ne de ziyaret edenimiz var. Sigara param bile yok. Mont ve kazağa da ihtiyacım var.Para toplayıp bana gönderin." dedi.

MİNİK EYLÜL'Ü ÖLDÜREN CANİ KOMŞU MEKTUP YAZDI

Ankara 22 Haziran'da kaybolan Eylül Yağlıkara'ya istismarda bulunup öldürdükten sonra cesedini gömdüğü belirlenen cani komşu Uğur Koçyiğit, cezaevinden Uzunbeyli Köyü'ndeki akrabalarına ve muhtara mektup gönderdi.

"PARAMI TOPLAYIP BİZE GÖNDERİN"

Akşam'da yer alan habere göre; Cezaevinin zorluğundan yakınan katil mektubunda " Bize kimse bakmıyor. Ne para gönderen ne de ziyaret edenimiz var. Köyde yaşayan bazı insanlardan alacağım var. İsimlerini tek tek yazıyorum. Paramı toplayıp bize gönderin" dedi.

CİNAYETİ SAKLAYAN ANNESİ TUTUKLANMIŞTI

Eylül'ün katili Uğur Koçyiğit ile cinayeti saklayan annesi Huriye Koçyiğit tutuklanmıştı.

VİCDANI SIZLAMIYOR

Mektuptaki "Sigara param bile yok. Mont ve kazağa da ihtiyacım var" sözleri ise vicdanının sızlamadığı, aksine rahatını düşündüğünü gösterdi.

Ankara,Eylül Yağlıkara,Eylül
30 Kasım 2018 Cuma 09:07



YORUMLAR (25)
DOĞRUCU: vatandaşın vergisini bu insan kılıklı caniye yediren devletimize sesleniyoruz bizim paralarımızı bu ve bunun gibi hainlere yedirmeyin haram zıkkım olsun her lokma. idam yasalaşmadıysa çaktırmadan öldürün biz görmemezlikten geliriz söz.
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ANNE: sen daha asılmadın mı. . . çoçuğa uzanan eller kırılmalı, gözler oyulmalı, kulaklar deşilmeli, kısacası boynu koparılmalı. . allah belanı versin
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NERDE DEVLET: bu hala yaşiyormu bunu milletten toplanan vergilerle besleyen devlete yazıklar olsun asın gitsin.
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HA HA: TAMAM CANIM SANA KIRMIZI BİR ETEK TOPUKLU AYAKKABI BİRDE ZIKKIMIN KÖKÜ İÇERSİN NERDE YATIYON GÖNDERELİM HEMEN
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MUSTAFA: BU HALA YAŞIYOR MU
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12 2
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