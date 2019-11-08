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Minik Eylül'ün öldüğü okulda polisin incelemeleri sürüyor

Minik Eylül'ün öldüğü okulda polisin incelemeleri sürüyor Birçok öğrencinin okula gelmediği görüldüİSTANBUL - Avcılar'da dün 8 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu'nun hayatını kaybettiğin olayın ardından bugün velilerin bir kısmı çocuklarını okula göndermezken polis ekiplerinin incelemelerine devam...

08.11.2019 11:45 | Son Güncelleme: 08.11.2019 11:48
Minik 'ün öldüğü okulda polisin incelemeleri sürüyor
Birçok öğrencinin okula gelmediği görüldü
İSTANBUL - 'da dün 8 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu'nun hayatını kaybettiğin olayın ardından bugün velilerin bir kısmı çocuklarını okula göndermezken polis ekiplerinin incelemelerine devam ettiği görüldü.
Olay, dün öğlen saatlerinde Avcılar'da bulunan Mehmetçik İlkokulu'nun bahçesinde yaşanmıştı. 8 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu okul bahçesine giren servis aracının altında kalarak hayatını kaybetmişti. Yaşanan olayın ardından bugün velilerin büyük kısmı çocuklarını okula göndermedi. Okul bahçesi ve çevresinde ise polis ekipleri tarafından çalışmalara devam edildi. Alanı metreler yardımı ile ölçen polisin, kazanın yaşandığı alanda fotoğraflama yaptığı da görüldü. Öğrencilerin büyük çoğunluğu ise okula gelmedikleri görüldü.
Eylül'ün bir arkadaşı ve velisi ise yaşanan kazadan sonra üzüntülerini dile getirdi.
Minik Eylül'ün öldüğü okulda polisin incelemeleri sürüyor

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Kaynak: İHA


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