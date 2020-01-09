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Minik Eylül'ün servis minibüsünün altında kalarak ölmesiyle ilgili iddianame hazırlandı

Avcılar'da okul bahçesinde servis aracının altında kalarak hayatını kaybeden 8 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu'nun ölümüne ilişkin iddianame hazırlandı.

09.01.2020 16:01 | Son Güncelleme: 09.01.2020 16:06Minik Eylül'ün servis minibüsünün altında kalarak ölmesiyle ilgili iddianame hazırlandı
'da okul bahçesinde servis aracının altında kalarak hayatını kaybeden 8 yaşındaki Mirzaoğlu'nun ölümüne ilişkin iddianame hazırlandı. İddianamede servis şoförünün 6 yıla kadar hapsi talep edildi.

Avcılar'da 7 Kasım 2019'da Mehmetçik İlköğretim Okulunda bahçeye giren servis aracının altında kalarak hayatını kaybeden Eylül Mirzaoğlu'nun ölümüne ilişkin iddianame hazırlandı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, servis şoförü Hüseyin Yıldırım'ın servis aracıyla okul bahçesine giriş yaparken bahçe içerisinde manevra yaptığı açıklandı. Şoförün bahçe içerisindeki Eylül Mirzaoğlu'na çarptığının açıklandığı iddianamede, 8 yaşındaki çocuğun hastanede hayatını kaybettiği aktarıldı.

İddianamede, hem polis ekiplerince hazırlanan kaza tespit tutanağında hem de bilirkişi incelemesinde sanık Hüseyin Yıldırım'ın olayda asli kusurlu olduğunun tespit edildiği belirtildi. Maktulün babasının olay nedeniyle şikayetçi olduğu da iddianamede yer aldı.

İddianamede, sanığın savunmasında olayın istemeden meydana geldiğini ve çarpma esnasında çocuğu görmediğini söylediğine de yer verildi. Deliller, kamera kayıtları ve otopsi raporu incelendiğinde sanığın 'taksirle ölüme neden olma' suçunu işlediğinin sabit olduğu da iddianamede açıklandı. Sanık hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep edildi. - İSTANBUL

Avcılar, Eylül, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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