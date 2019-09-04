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Minik Eymen'in cenazesi Eskişehir'e götürüldü

İzmir'de annesi ve sevgilisi tarafından öldürüldüğü iddia edilen 5 yaşındaki minik Eymen'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumuna gelen yakınları tarafından teslim alınarak defnedilmek üzere Eskişehir'e götürüldü.

04.09.2019 10:38 Minik Eymen'in cenazesi Eskişehir'e götürüldü
İzmir'de annesi ve sevgilisi tarafından öldürüldüğü iddia edilen 5 yaşındaki minik Eymen'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumuna gelen yakınları tarafından teslim alınarak defnedilmek üzere Eskişehir'e götürüldü.

İzmir'in Buca ilçesinde 5 yaşındaki Eymen Sadık Durak'ın dövülerek öldürüldükten sonra cesedinin tandırdan çıkmasının yankıları sürerken, İzmir Adli Tıp Kurumunda bulunan minik çocuğun cenazesi yakınları tarafından teslim alındı. Ölümünün üzerinden uzun zaman geçtiği için yakınları tarafından teşhis edilemeyen minik Eymen'den alınan DNA örneklerinin annesi ile uyumlu çıktığı ifade edildi.

DNA örneklerinin uyumlu çıkmasının ardından İzmir'e gelen Eymen Sadık Durak'ın yakınları, minik çocuğun cenazesini sabah erken saatlerde teslim alarak memleketleri Eskişehir'e götürdü. Talihsiz çocuğun, yarın öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Eskişehir'de defnedileceği belirtildi. - İZMİR

Eskişehir, Adli Tıp, İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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