Minik Feride'nin koronavirüse karşı uyarı videosu yoğun ilgi gördü
Manisa'da yaşayan 3 yaşındaki Feride Gün, koronavirüse karşı alınması gereken tedbirleri anlattı. Büyüklerine evde kalmaları yönünde çağrı yapan minik kızın o anları, ailesi tarafından videoya alındı. Sosyal medyada yoğun ilgi gören video, pek çok kişi tarafından paylaşıldı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaşayan 3 yaşındaki Feride Gün, koronavirüs salgınına karşı alınması gereken tedbirleri anlattı. Vatandaşlara 'Evde Kalın' çağrısı yapan küçük kızı ailesi kameraya kaydetti. Sosyal medyada paylaşılan video, kısa sürede yoğun ilgi gördü.
İstasyon Mahallesi'nde yaşayan Alaşehir Belediyesi foto muhabiri Fikret Gün'ün kızı 3 yaşındaki Feride Gün, koronavirüs salgını karşısında aldığı önlemleri anlattı ve sokağa çıkılmaması uyarısında bulundu. Ailesi o anların videosunu çekti. Feride Gün, "Koronavirüs nedeniyle dışarı çıkmamalıyız, yoksa hasta olacağız, dışarıda koronavirüs var" dedi.
Koronavirüs nedeniyle maske takmamız gerektiğini vurgulayan Feride Gün, eldiven takılmasını ve kolonya kullanılmasını söyledi. O anların vidosu sosyal medyadan paylaşılınca yoğun ilgi gördü.
Kaynak: DHA