Minik Feyza Tedavisi İçin Yardım Bekliyor

Ordu
'da, yaklaşık 20 gün önce lösemi teşhisi konulan 2 yaşındaki Feyza Hilal Dağ'ın ailesi, kızlarının tedavisi için yardım bekliyor. Altınordu
ilçesinde yaşayan Ahmet (44) ve Huriye
Dağ (39) çiftinin üç çocuğundan biri olan Feyza Hilal Dağ, 6 aylıkken ateş, bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürüldü.
Yapılan tahlillerinin ardından enfeksiyon tedavisi gören Feyza Hilal'in şikayetlerinin artması üzerine aile, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine başvurdu. Burada yapılan tetkiklerde küçük kıza, yaklaşık 20 gün önce lösemi teşhisi konuldu. Baba Ahmet
Dağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, hematoloji bölümüne sevk edilen kızının tedavisine devam edildiğini söyledi.
Hastane ile evleri arasında mesafe olduğunu, bu nedenle gidip gelme konusunda zorluk yaşadıklarını belirten Dağ, çocuğunun hastalığının günden güne ilerlediğini ifade etti.
Dağ, eşi ile kendisinin de sağlık sorunları yaşadığını, eşinin yakın bir zamanda ameliyat olduğunu kaydederek, "İki aydır işsizim. Bu süreçte çocuğumun tedavisiyle uğraşıyoruz. Maddi durumumuz iyi değil. Bundan dolayı kızımızın tedavisini yaptırmak için devlet büyüklerinden, hayırseverlerden yardım bekliyoruz." dedi. Anne
Huriye Dağ ise kızının rahatsızlığının lösemi başlangıcı olduğunun belirtildiğini ve sürekli kontrollerinin olduğunu söyledi.
Her hafta doktora gittiklerini ve kızının durumuna bakıldığını anlatan anne Dağ, şunları kaydetti:
"Son gittiğimizde hastaye yatması gerekiyordu ancak yer olmadığı için yatıramadık. Rahatsızlığı devam ediyor, tekrar gideceğiz. Eşim iki aydan fazla iş olmadığı için çalışamadı. Maddi sıkıntılarımız olduğu için hastaneye gidip gelemiyoruz. Çocuğum için yardım bekliyoruz."
Altınordu,Huriye,Ordu
22 Kasım 2018 Perşembe 16:43