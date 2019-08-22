Haberler» 3. Sayfa» Haber

Minik Firas, 4. kattan beton zemine düştü

Antalya'nın Kumluca ilçesinde Firas isimli 2,5 yaşındaki bir çocuk, apartmanın dördüncü katından düştü.

22.08.2019 10:41 Minik Firas, 4. kattan beton zemine düştü
Antalya'nın Kumluca ilçesinde Firas isimli 2,5 yaşındaki bir çocuk, apartmanın dördüncü katından düştü. Beton zemine düşen çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Merkez mahallesi Çarşı İçi caddesinde bir apartmanın 4'üncü katından bir çocuk düştü. Beton zemine düşen 2 buçuk yaşındaki minik Firas El Şahaze'yi görenler 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından, minik Firas Özel hastaneye kaldırdı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edilen Firas'ın durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. - ANTALYA

Kumluca, Antalya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
12:28   Kilis'te 3 milyon 311 bin cinsel içerikli ve tıbbi hap ele geçirildi
12:26   Elazığ'da PKK/KCK operasyonu: 6 şüpheli adliyeye sevk edildi
12:23   Nizip'te 29 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 kişi gözaltında
12:23   Kayyum atamasına destek verip şehitleri andı, otomobili kundaklandı
12:22   Şehidin eşi, şehit Yanık'ı üniformayla karşıladı
12:19   FETÖ'den aranan Kırgız adliyeye sevk edildi
12:19   Mahallede uyuşturucu sattırmayınca böyle vuruldular