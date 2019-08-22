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Minik Firas 4. kattan beton zemine düştü

Minik Firas 4. kattan beton zemine düştü Ağır yaralanan bebek tedavi altına alındı ANTALYA - Antalya'nın Kumluca ilçesinde Firas isimli 2,5 yaşındaki bir çocuk, apartmanın dördüncü katından düştü.

22.08.2019 21:23
Minik Firas 4. kattan beton zemine düştü
Minik Firas 4. kattan beton zemine düştü
Ağır yaralanan bebek tedavi altına alındı ANTALYA - Antalya'nın Kumluca ilçesinde Firas isimli 2,5 yaşındaki bir çocuk, apartmanın dördüncü katından düştü. Beton zemine düşen çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Merkez mahallesi Çarşı İçi caddesinde bir apartmanın 4'üncü katından bir çocuk düştü. Beton zemine düşen 2 buçuk yaşındaki minik Firas El Şahaze'yi görenler 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından, minik Firas Özel hastaneye kaldırdı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edilen Firas'ın durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
Minik Firas 4. kattan beton zemine düştü

Kumluca, Antalya, Genel

Kaynak: İHA

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