Minik Halterciler 'Dev Adam' ile Buluştu

Pursaklar
halter takımının minik sporcuları, Ankara Atatürk
Spor Salonu'nda düzenlenen Türkiye
Halter Şampiyonası'nı izlemek ve yarışan takım arkadaşlarına destek vermek için Milli Halterci Halil Mutlu
ile birlikte müsabakayı izledi.
Ankara Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen ve büyük bir heyecan ve rekabet içerisinde geçen müsabakada Pursaklar'ın minik haltercileri Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Milli Halterciler Halil Mutlu ve Taner Sağır ile tanışma imkanı buldu. Milli haltercilerin paylaştığı tecrübeleri dinleyen minik halterciler, Halil Mutlu ve Taner Sağır'ı Pursaklar'da eğitim gördükleri Abdurrahim Karakoç
Ortaokuluna davet etti. Dünya ve Olimpiyat Şampiyonlarıyla birlikte hatıra fotoğrafı da çekinen minikler, temel eğitim antrenmanlarını Yardımcı Antrenör Samed Gündoğdu
eşliğinde Pursaklar Abdurahim Karakoç Ortaokulu spor salonunda yapıyor. Minik halterciler, kendilerine her fırsatta destek veren Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin
ve okul idaresine de teşekkür ettiler. - ANKARA
Halil Mutlu,Ankara,Pursaklar
05 Aralık 2018 Çarşamba 09:17