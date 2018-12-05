Minik Halterciler Halil Mutlu ile Buluştu

Pursaklar
halter takımı sporcuları, arkadaşlarına destek vermek üzere gittikleri Türkiye
Halter Şampiyonası'nda milli halterci Halil Mutlu
ile bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı.
Pursaklar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Ankara Atatürk
Spor Salonunda düzenlenen şampiyonada, Pursaklar'ın minik haltercilerinin dünya ve olimpiyat şampiyonu milli halterciler Halil Mutlu ve Taner Sağır ile tanışma imkanı bulduğu belirtildi.
Milli haltercilerden tecrübeleri dinleyen minik haltercilerin, Halil Mutlu ve Taner Sağır'ı Pursaklar'da eğitim gördükleri Abdurrahim Karakoç
Ortaokuluna davet ettiği kaydedilen açıklamada, miniklerin, kendilerine destek veren Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin
ve okul idaresine teşekkür etti.
Pursaklar,Halil Mutlu
05 Aralık 2018 Çarşamba 13:05