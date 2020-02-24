Minik Hamza'yı AVM'ye bırakıp, kaçan anneye 2,5 ay hapis

BURSA'da, oğlu Hamza'yı (4) alışveriş merkezinin oyun alanına bırakarak, kaçan Gamze Nur E. (31), tutuksuz yargılandığı davada, 'çocuğu terk ekmek'ten 'iyi hal' indirimiyle 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Gamze Nur E.'nin sabıkasız oluşu dikkate alınırken, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

Olay, geçen yılın Ocak ayında, Bursa 'daki alışveriş merkezinde meydana geldi. Gamze Nur E., oğlu Hamza'yı, cebine koyduğu 'Çok zor durumdayım, çocuğuma bakacak durumum yok. Tek çarem buydu. Bir başıma bu kadar yapabildim' yazılı notla oyun parkına bırakıp, kayıplara karıştı. Güvenlik görevlilerinin fark ettiği Hamza, polis ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili yapılan inceleme sonucu kimliği ve kaldığı yer tespit edilen Gamze Nur E., gözaltına alındı. Gamze Nur E., sevk edildiği Bursa Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

HAMZA'NIN BABASI, ŞİKAYETÇİ OLMADI

Bursa 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde, 'aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğü ihlal' ve 'terk etme' suçlarından toplam 3 yıl hapis cezası istemi ile dava açılan Gamze Nur E. hakkında karar verildi. Sanık Gamze Nur E.'nin gelmediği, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatının hazır bulunduğu karar duruşmasında Hamza'nın babası Murat E., şikayetçi sıfatıyla dinlendi. Murat E., "Gamze ile 2012 ve 2015 yılları arasında birlikte yaşamıştık. Bu beraberliğimizden Hamza Miran isimli çocuğum oldu. Çocuğumun AVM'de terk edilmiş vaziyette bırakıldığını gazetelerden öğrendim. Sanıktan şikayetçi değilim ve davaya katılmak istemiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Gamze Nur E.'nin 'aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğü ihlal' suçundan, müşteki Murat E.'nin şikayetçi olmaması üzerine beraatine karar verdi. Gamze Nur E., 'çocuğu terk ekme' suçundan 3 ay hapse çarptırılırken, cezası 'iyi hal' indirimiyle 2 ay 15 güne düşürüldü. Gamze Nur E.'nin hakkındaki hükmün açıklanmasının, sabıkasız oluşu dikkate alınarak, geri bırakılmasına karar verildi. Gamze Nur E.'nin, 5 yıl içinde herhangi bir suça karışması halinde ise bu cezasını çekeceği belirtildi.