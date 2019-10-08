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Minik Havvanur makyaj sandığı yapıştırıcıyla gözlerini yapıştırdı

Minik Havvanur makyaj sandığı yapıştırıcıyla gözlerini yapıştırdıBURSA - Bursa'da, okuldan gelen ablasının çantasından aldığı yapıştırıcıyı makyaj sanıp oynamaya başlayan 3 yaşındaki çocuğun gözlerine yapıştırıcı bulaştı.

08.10.2019 09:19
Minik Havvanur makyaj sandığı yapıştırıcıyla gözlerini yapıştırdı
BURSA - Bursa'da, okuldan gelen ablasının çantasından aldığı yapıştırıcıyı makyaj sanıp oynamaya başlayan 3 yaşındaki çocuğun gözlerine yapıştırıcı bulaştı. Sol göz kapakları yapışan küçük kız tedavi altına alındı.
Olay merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 yaşındaki Havvanur A, okuldan dönen ablasının çantasını karıştırdı. Çantada bulduğu ve makyaj sandığı yapıştırıcı ile oynamaya başlayan minik Havvanur, yapıştırıcıyı gözlerine sürmeye başladı. Yapıştırıcının etkisiyle gözleri yanan ve kapanan minik Havvanur ağlayarak ailesinden yardım istedi. Minik kızın gözlerine yapıştırıcı yapıştığını fark eden ailesi durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri minik Havvanur'u ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Gözlerinin açılması için tedavi altına alınan Havvanur A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Minik Havvanur makyaj sandığı yapıştırıcıyla gözlerini yapıştırdı

Makyaj, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR(1)
THİSİSTRUE:kuzum benim, geçmiş olsun. .
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