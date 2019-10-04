Haberler » Güncel » Haber

Minik hayvan dostlarından anlamlı mesaj

Akyurt'ta ilkokul öğrencileri 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde büyüklere anlamlı mesaj verdi.

04.10.2019 15:10Minik hayvan dostlarından anlamlı mesaj
Akyurt'ta ilkokul öğrencileri 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde büyüklere anlamlı mesaj verdi.

Öğretmenleri ile birlikte Ankara Caddesi'nde ellerinde günün anlamını belirten pankartlarla kortej halinde yürüyen minik öğrenciler Akyurt Belediyesi Kültür Parkı'nda bir araya geldi. Akyurt Belediyesi'nce düzenlenen etkinlik kapsamında kukla ve maskot gösterileri yer aldı.

Daha sonra Akyurt Yıldırım Beyazıt İlkokulu Rehber Öğretmenlerinden Sümeyye Yağmur günün anlamını belirten bir konuşma yaptı. Yağmur, zor durumda kalmış hayvanlara yardım edilmesinin bir insanlık görevi olduğunu ifade etti. Etkinlikte minik öğrenciler hayvan sevgisi içeren şiirler okudu. - ANKARA

Ankara, Akyurt, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:08 NATO Atlantik Konseyinin Gürcistan toplantısı
23:08 Irak'ta 1 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 60'a yükseldi
23:08 Ankara'nın suyu temiz
23:06 Düğüne giden anne-kız, otomobilin çarpmasıyla öldü
23:03 Acının en tatlı hali eğlenceye dönüştü
23:02 Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu
23:00 Fenerbahçe, Kadıköy'de 342 gün sonra kaybetti