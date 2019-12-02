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Minik hayvanseverin neşeli görüntüleri tıklanma rekoru kırdı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, 1 yaşındaki bebeğin neşeli görüntüleri tıklanma rekoru kırıyor.

02.12.2019 17:15 | Son Güncelleme: 02.12.2019 17:20Minik hayvanseverin neşeli görüntüleri tıklanma rekoru kırdı
'ın ilçesinde, 1 yaşındaki bebeğin neşeli görüntüleri tıklanma rekoru kırıyor.

İlçeye bağlı Hasanköy Mahallesi'nde ikamet eden Uğur ve Alev Arslan'ın 1 yaşındaki oğlu Miraç Doğan Arslan, evlerinin bahçesinde 'Karabaş' ismi verilen köpeğiyle oynadığı esnada, başka bir köpek yanlarına yaklaştı. Yaklaşan sokak köpeğini gören Miraç, sokak köpeğini belinden ısırmaya çalıştı. O anları cep telefonuyla görüntüleyen annesinin müdahalesiyle köpeklerden uzaklaşan Miraç'ın bu görüntüleri tıklanma rekoru kırdı. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Elbistan, Magazin

Kaynak: İHA

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