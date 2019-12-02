Haberler » Güncel » Minik hayvanseverin neşeli görüntüleri tıklanma rekoru kırdı - Haber

Minik hayvanseverin neşeli görüntüleri tıklanma rekoru kırdı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, 1 yaşındaki bebeğin neşeli görüntüleri tıklanma rekoru kırıyor.

02.12.2019 17:25 | Son Güncelleme: 02.12.2019 17:25
'ın ilçesinde, 1 yaşındaki bebeğin neşeli görüntüleri tıklanma rekoru kırıyor.
İlçeye bağlı Hasanköy Mahallesi'nde ikamet eden Uğur ve Alev Arslan'ın 1 yaşındaki oğlu Miraç Doğan Arslan, evlerinin bahçesinde 'Karabaş' ismi verilen köpeğiyle oynadığı esnada, başka bir köpek yanlarına yaklaştı. Yaklaşan sokak köpeğini gören Miraç, sokak köpeğini belinden ısırmaya çalıştı. O anları cep telefonuyla görüntüleyen annesinin müdahalesiyle köpeklerden uzaklaşan Miraç'ın bu görüntüleri tıklanma rekoru kırdı.
(İHA)
Minik hayvanseverin neşeli görüntüleri tıklanma rekoru kırdı

Kahramanmaraş, Elbistan, Güncel

Kaynak: İHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

18:48 Çubuklu sporcuların wushu kungfu başarısı - Haber
18:48 Putin teknolojik cihazlarda "yerli yazılım şartı" yasasını imzaladı - Haber
18:46 Gana'da 170 bin AIDS'li genç tedavi görmüyor - Haber
18:44 FETÖ'nün Gümüşhane il imamı ve eşi, hücre evinde yakalandı - Haber
18:44 TFF Başkan Vekili ve İSO Başkanı Bahçıvan'dan ziyaretler - Haber
18:17 Cezaevinde rahatsızlanan Selahattin Demirtaş: Halkım bilsin, böyle bir hastalığım var - Haber
17:53 Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı süresi içerisindeki ilk vetosu kendi partisine - Haber
17:53 AK Parti'den Davutoğlu, Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'nun fotoğrafına ilk yorum - Haber
17:46 Kanada'da 40 araç birbirine girdi: 1 ölü - Haber
17:40 Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Selahattin Demirtaş açıklaması: Hastaneye sevk edilmiştir - Haber
13:25 Japonya'da bir otel, Youtube'dan canlı yayın yapma şartıyla geceliği 1 dolara oda kiralıyor
11:10 Kadına yönelik şiddeti canlandırdılar, linç edilmekten zor kurtuldular
11:04 Avcılar 316 kiloluk yaban domuzu vurdular
10:25 Şarkıcı Merve Özbey ile nişanlanan Kenan Koçak kız evine mehter takımıyla geldi
10:05 Cüneyt Arkın'a benzeyen kıraathane işletmecisi, fotoğraf çektirmekten çaylara yetişemiyor
2.12.2019 18:51:51