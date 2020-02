Minik judocular soğukta kalan kediler için harçlıklarıyla kedi evi yaptırdı

Sakaryalı minik judocular soğukta kalan kediler için harçlıklarını biriktirerek kedi evi yaptırdı. Judo Antrenörü Neslihan Can, "Umarım bu proje diğer öğrencilerimize de örnek olur" dedi. Karapürçek Judo takımı ve Yücel Ballık Ortaokulu'nun judocuları ortaklaşa yaptıkları örnek davranışla beğeni kazandı. Minik judocular, soğukta kalan kediler için harçlıklarını biriktirerek kedi evi yaptırdı. Yapılan kedi evlerini süsleyen minik judocular, süsleme sonrasında hayvanların korunmaya ihtiyaçları olduğunu belirttiler.Judocu Billur Nisa Tekmen yaptırdıkları kedi evleri için çok mutlu olduğunu belirterek, "Paralarımızı biriktirip kedi evleri aldık. Aldığımız kedi evlerini boyayıp dışarı koyacağız. Kedilere, köpeklere bakmak çok güzel bir duygu. Onları sevmeliyiz ve korumalıyız. Çok mutlu oldum" derken, Judo Antrenörü Neslihan Can, Karapürçek ilçe judo takımı ve Erenler Yücel Ballık Ortaokulu'nun judocuları harçlıklarından arttırarak kendi iyiliklerini yaptılar. Anlatarak değil yaşatarak öğrettiklerimiz kalıcı olur antrenmanda aldıkları eğitimleri unutabilirler ama bugün burada paylaştıklarını unutmazlar. Öğrencilerimizle kedi evleri yaptırdık. Kedi evlerini yaptırdığımız kişi de bizden para istemedi. Bizde toplanan ücretlerle kedi maması aldık. Çocuklarımız küçükte olsalar kendi çabaları ile iyi bir şey yapabileceklerini görmüş oldular ve bunun mutluluğunu yaşadılar. Judo bir saygı sporudur. Bu saygı sadece minderde değil dünyada var olan ve sorumluluk hissedilmesi gereken her şey içindir. Umarım bu proje diğer öğrencilerimize de örnek olur" diye konuştu. - SAKARYA