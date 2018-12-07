Minik Kalpler Gönülleri Fethediyor

Elazığ Belediyesi Hayır Çarşısı'na vatandaşların desteğinin yanı sıra minik yüreklerde destek vermeye devam ediyor. Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz tarafından hayata geçirilen 'Hayır Çarşısı'na ailelerin yanı sıra öğrenciler de destek sağlıyor. "Dolabında Durmasın Sokakları Isıtsın" projesi kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına katkı sağlamak için evlerinde kullanmadıkları temiz durumdaki giysilerini öğretmenleri öncülüğünde toplayan Elazığ Şehit Cuma Dağ Ortaokulu öğrencileri malzemeleri 'Hayır Çarşısı' çalışanlarına teslim etti.

"DOLABINDA DURMASIN YÜREKLERİ ISITSIN"

Konuyla ilgili açıklama yapan Şehit Cuma Dağ Ortaokulu Öğrencisi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü Başkanı Sude Aksu, "Dolabında Durmasın Sokakları Isıtsın" projesi kapsamında kıyafetlerini ihtiyaç sahibi arkadaşları için yaklaşık bir aydır topladıklarını kaydetti. Aksu; "Topladığımız kıyafetleri Elâzığ Belediyesi Hayır Çarşısı'na gönderdik. Hayır Çarşısı'nda görevli abilerimiz ablalarımız ise bu kıyafetleri temiz ve ütülü bir şekilde ihtiyaç sahibi arkadaşlarımıza ulaştıracaklar. Projemizin yürütülmesinde emeği geçen bütün öğretmenlerimize okul idaremize ve proje ortağımız Elazığ Belediyesi'ne katkılarından dolayı teşekkür ediyorum"dedi.

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı içerisinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü danışman öğretmenleri ve öğrencileri ile birlikte "Dolabında Durmasın Sokakları Isıtsın" projesi ile şehirde zorda kalmış muhtaç kişilere verilmek üzere hiç giyilmemiş kullanılmamış ya da kullanılabilecek olan kıyafetleri toplayarak yardımlaşmayı, karşılıksız iyilik yapmayı, çevrelerine karşı duyarlı olmayı, zayıf ve kimsesizlerin korumayı amaç edindiklerini söyleyen Elazığ Şehit Cuma Dağ Ortaokulu Müdürü Akif Çelik konuşmasını şöyle sürdürdü.

"Bu projeye okulumuz öğretmenleri, öğrencilerimiz, velilerimiz çok güzel destekleri oldu. Burada toplanan kıyafetler Elâzığ Belediyemizin Hayır Çarşısı'na gönderilip ihtiyaç sahibi olan kişilere ulaştırılacaktır. Bu projede bizleri yalnız bırakmayan yardımını hiçbir zaman esirgemeyen Elâzığ Belediye Başkanımız Mücahit Yanılmaz'a, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum."