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Minik kalplerden anlamlı destek

Eskişehir'de özel eğitim kurumunda öğrenim gören çocuklar yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında evlerinden çıkamayan ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulundu.

14.04.2020 12:48 | Son Güncelleme: 14.04.2020 12:48
Minik kalplerden anlamlı destek
Eskişehir 'de özel eğitim kurumunda öğrenim gören çocuklar yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında evlerinden çıkamayan ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulundu.
Eğitim kurumunun yöneticisi Metin Bilgesoy, gazetecilere yaptığı açıklamada dünya genelinde etkili olan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle insanların uyarılara dikkate alaraka evlerinden çıkmadığını belirterek, eğitim kurumunda öğrenim gören 500 öğrenci tarafından ihtiyaç sahibi kişilere yönelik yardım kampanyası düzenlendiğini söyledi.
Toplanan yardımlarla alınan gıdaların belirlenen adreslere dağıtıldığını ifade eden Bilgesoy, şöyle konuştu:
"İhtiyaç sahiplerini öğrencilerimiz belirledi. Amacımız, Anadolu'da yüzyıllardır devam eden yardımlaşma ve dayanışma kültürünü genç kuşaklara aşılamak. Çocuklarımız, bizlere başvurarak böyle bir organizasyon düzenlemek istediklerini söylediler. Öğrenmenlerimizin yanı sıra idarecilerimizle birlikte belirlenen yaklaşık 500 aile için erzak kolisi hazırlattık."

Kaynak: AA

Etiketler: Eskişehir, Güncel
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