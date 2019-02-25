Minik Kalplerden Kardeşlik Köprüsü

Yıldırım Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği iş birliğiyle on binlerce çocuğu geleceğe hazırlayan YIL-MEK Okul Öncesi Eğitim Sınıfları, öğrencilere verdiği temel eğitimin yanında minik kalplere aşıladığı paylaşma, yardımlaşma, kardeşlik ve dayanışma gibi sevginin esas alındığı duyguların karşılığını alıyor. YIL-MEK Okul Öncesi Vakıf Mahallesi Sınıfı'nın minikleri, küçük kalplerine sığdırdıkları büyük sevgiyle kardeşlik elini Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Göldüzü Köyü Anasınıfı öğrencilerine uzattı. Yıldırım'dan Göldüzü'ne kitap, kırtasiye malzemesi, kıyafet ve oyuncak gönderen YIL-MEK Okul Öncesi Eğitim Sınıfı öğrencileri, kilometreleri aşan Kardeşlik Köprüsü Projesi ile Türkiye'ye örnek oldu. Kitleleri güçlü toplum haline getiren ve bir arada tutan değerlerden olan dayanışma, paylaşma, yardımlaşma ve kardeşlik duygularını en güzel şekliyle sergileyen minikler, geleceğini garanti altına almak isteyen toplumların, yapacağı en doğru yatırımın okul öncesi eğitim ile karşılık bulacağını Yıldırım'da tüm Türkiye'ye göstermiş oldu.

KENDİLERİ KÜÇÜK, YÜREKLERİ BÜYÜK

Yıldırım Belediyesi olarak hayata geçirdikleri okul öncesi eğitim çalışmalarıyla gerçekleştirmek istedikleri donanımlı ve duyarlı bireylere imza atma hedefine bir kez daha ulaştıklarını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Okul öncesi eğitim sınıflarımızda hedefimiz, yalnızca çocuklarımızı eğitimin temel alt yapısına hazırlamak değil, binlerce yıllık geleneklerimizin hala sürdürülebilmesinin en önemli göstergesi olan güçlü toplum yapımızı muhafaza edecek nesillere imza atmak oldu. Medeniyetimizi temsil edecek, örf ve adetlerimizi sonraki kuşaklara taşıyacak bir nesle imza atmak amacıyla ilçemizde başlattığımız okul öncesi eğitim seferberliği, evlatlarımızın eğitimli, tam donanımlı, milli ve manevi değerleri özümsemiş olarak geleceğe hazırlanması amacıyla binlerce minik yüreğe dokundu. Kendileri küçük ama kalpleri bir o kadar büyük olan evlatlarımız, ilçemizde oluşturduğumuz bir arada yaşama kültürünün getirisi olan, dayanışmayı, paylaşmayı, birlik ve beraberlik ile en önemlisi kardeşlik duygularını kilometrelerce öteye taşıyarak Yıldırımlı kimliğini en doğru şekilde yansıtıyor. Bu kardeşlik projesinde emeği geçen evlatlarımızı gözlerinden öpüyor, yavrularımızın yetişmesinde anne şefkatiyle kendilerine yaklaşan öğretmenlerimizi ve destek olan velilerimizi kutluyorum. Kardeşlik köprümüzle daha da yakınlaşan Göldüzü Köyü Anasınıfı öğrencilerine ve öğretmenlerimize Yıldırımlı hemşehrilerimin selamını iletiyorum" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler