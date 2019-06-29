29.06.2019 11:36
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Minik karateciler 32 madalya ile döndü

Minik karateciler 32 madalya ile döndü

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde Gülkent Okulu Halk Eğitim ve Zirve Gençlik Spor Kulübü karate öğrencileri ilçeye 32 madalya kazandırdı.

Yalova 'nın Çınarcık ilçesinde Gülkent Okulu Halk Eğitim ve Zirve Gençlik Spor Kulübü karate öğrencileri ilçeye 32 madalya kazandırdı.

11. İstanbul CSDG İller Arası Karate Turnuvasına Çınarcık'tan iştirak eden Gülkent Okulu Halk Eğitim ve Zirve Gençlik Spor Kulübü karate öğrencileri, ilçeye büyük bir başarı kazandırdılar. Turnuvada 32 ödül almayı başaran gençler, yarışmada büyük ses getirdiler. 11 altın, 7 gümüş, 14 bronz madalya kazanan kız karateciler takım halinde birinci olmayı başarırken, erkek karateciler ise takım halinde 3.lüğe hak kazandılar. Yarışma sonrası Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer 'i ziyaret eden genç karateciler, kendilerine verilen destekten dolayı teşekkürlerini ilettiler.

İlçedeki sporculara gereken desteğin verileceğini söyleyen Soyer, "Gülkent İlkokulu ve Ortaokulu Karate öğrencilerimizin 22 Haziran 2019 tarihinde '11. İstanbul CSDG İller Arası Karate Turnuvası'nda ferdi ve takım olarak aldıkları madalya ve kupalarla ilçeye dönmeleri bizi mutlu etti. Katıldıkları müsabakada Çınarcık'ımızı başarılı bir şekilde temsil eden minik karatecilerimize ve değerli hocamız Mustafa Canan Taşçı'ya teşekkür ederim" dedi. - YALOVA
Kaynak: İHA
İstanbul , Yalova , Çınarcık , Spor

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