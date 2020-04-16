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Minik kardeşler, kumbaradaki harçlıklarını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Minik kardeşler, kumbaradaki harçlıklarını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı Türkiye'nin korona virüsü ile mücadelesine destek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" isimli Milli Dayanışma Kampanyası'na, Malatya'nın Hekimhan ilçesinde yaşayan Umut...

16.04.2020 12:40 | Son Güncelleme: 16.04.2020 12:43
Minik kardeşler, kumbaradaki harçlıklarını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı
MALATYA - Türkiye 'nin korona virüsü ile mücadelesine destek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" isimli Milli Dayanışma Kampanyası'na, Malatya'nın Hekimhan ilçesinde yaşayan Umut ve Sancak Altuntaş isimli iki kardeş, kumbaralarında biriktirmiş oldukları harçlıklarını bağışlayarak destekte bulundu.
Hekimhan'da ikamet eden Ebru Altuntaş isimli kadın, 155 Polis İmdat Hattını arayarak 8 yaşındaki Sancak ve 12 yaşındaki Umut 'un birlikte biriktirmiş oldukları kumbaradaki harçlıklarını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamak istediklerini belirtti. Bunun üzerine çocukların kampanyaya katkıda bulunmasına yardımcı olmak için Hekimhan Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan Vefa Destek Grubunda görevli memur, anne Ebru Altuntaş'ın belirttiği adrese giderek görüşme sağladı. Memur ile görüşen iki kardeş, kumbaradaki harçlıklarını Milli Dayanışma Kampanyasına bağışlamak istediklerini ifade etti. Ekiplerce kumbara içindeki 100 TL tek tek sayılarak alındı ve yardım tutarı bankaya götürülerek bağış işlemi gerçekleştirildi. İşlemlerin ardından dekont çocukların ailesine teslim edildi.
Umut ve Sancak Altuntaş isimli kardeşler ise bağış kampanyasını televizyonda gördüklerini, kumbaradaki harçlıklarını devlete bağışlamak istediklerini ve bu durumu da annelerine ilettiklerini söylediler. Minik kardeşler, kumbaradaki harçlıklarını Milli Dayanışma Kampanyası’na bağışladı

Kaynak: İHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, Hekimhan, Türkiye, Yerel
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